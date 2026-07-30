SÍDNEY, 30 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El primer semestre de 2026 se caracterizó por la volatilidad: las fluctuaciones de las divisas, los cambios en las expectativas sobre los tipos de interés y la incertidumbre geopolítica modificaron la forma en que los operadores se posicionaron en los distintos mercados. En este contexto, VT Markets registró un volumen de operaciones de 8 billones de dólares durante el primer semestre de 2026, lo que supone un aumento del 212 % con respecto al mismo periodo del año anterior.

VT Markets registra un volumen de operaciones récord de 8 billones de dólares

Este impulso se refleja en diversos indicadores clave de negocio. El número de usuarios activos creció un 70 % en comparación con el segundo semestre de 2025 y, de los operadores activos durante ese periodo, 350 000 realizaron su primera operación con VT Markets. En conjunto, este crecimiento refleja que la plataforma se está consolidando cada vez más como la opción preferida por los operadores en todo el mundo. El impulso de crecimiento se vio reforzado además por la incorporación de 39 nuevos valores estadounidenses a su oferta, y por el lanzamiento de ClubÉlite, un programa de fidelización para socios corredores de introducción que ofrece un acceso privilegiado y apoyo a largo plazo en la colaboración.

El destino de las inversiones de los operadores reflejó la volatilidad existente. La actividad bursátil se centró en el oro y la plata, además de en los principales pares de divisas, como el EURUSD y el USDJPY, y en los índices NAS100 y DJ30.

La empresa también estableció contactos con operadores y socios sobre el terreno en diversos eventos clave del sector celebrados en todo el mundo, como su participación en la feria anual Money Expo México 2026. Además, la presencia de la marca se vio respaldada por el reconocimiento del sector, ya que VT Markets obtuvo 26 premios durante ese periodo, entre ellos el de "Mejor plataforma de negociación de oro de 2026", otorgado por Global Financial Market Review.

De cara a la segunda mitad de 2026, VT Markets seguirá lanzando nuevas ofertas de productos e innovaciones, incluidas funciones destinadas a ampliar el acceso más allá del horario habitual de operación. La empresa también ha puesto en marcha la Gold Cup 2026, una competición mundial de trading que culminará con su «Island Finale», al tiempo que sigue mejorando su oferta de trading de oro. VT Markets seguirá en contacto con los operadores mediante su presencia en eventos del sector, patrocinios e iniciativas dirigidas a los clientes en todos sus mercados clave. Tras haber registrado en el primer semestre un volumen récord, un crecimiento de los depósitos y el reconocimiento del sector, VT Markets afronta la segunda mitad de 2026 en condiciones de lograr resultados aún mejores en el futuro.

FUENTE VT Markets