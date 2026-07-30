VT Markets、取引高8兆米ドルで過去最高を記録

シドニー、2026年7月30日 /PRNewswire/ -- 2026年上半期は、市場の変動が顕著な時期となりました。為替相場の変動、金利見通しの変化、地政学的な不確実性を受け、トレーダーは市場ごとにポジションの取り方を変えました。こうした状況の中、VT Marketsは、2026年上半期の取引高が8兆米ドルに達し、前年同期比212%増となったと発表しました。

この勢いは、複数の主要事業指標にも表れています。アクティブユーザー数は2025年下半期比で70%増加しました。また、この期間に取引を行ったトレーダーのうち、35万人がVT Marketsで初めて取引しました。こうした伸びは、同プラットフォームが世界中のトレーダーにとって有力な選択肢としての利用が広がっていることを示しています。この成長の勢いは、同社の商品ラインアップに米国株39銘柄が新たに加わったことに加え、紹介ブローカー（IB）パートナー向けに特別なアクセス機会と長期的なパートナーシップ支援を提供するロイヤルティー・プログラム「ClubÉlite」を開始したことで、さらに後押しされました。

VT Markets Reports Record-High Trading Volume of $8 Trillion

トレーダーの資金配分には、こうした市場の変動が反映されていました。取引は、金と銀に加え、EURUSDやUSDJPYなどの主要通貨ペア、NAS100やDJ30などの株価指数に集中しました。

同社はまた、毎年開催される「マネー・エキスポ・メキシコ2026（Money Expo Mexico 2026）」への参加をはじめ、世界各地の主要な業界イベントの会場でトレーダーやパートナーと直接交流しました。さらに、ブランドとしての存在感は業界からの評価によっても裏付けられ、VT Marketsはこの期間中、Global Financial Market Reviewによる「2026年最優秀金取引プラットフォーム（Best Gold Trading Platform 2026）」を含む26件の賞を受賞しました。

2026年下半期に向け、VT Marketsは、従来の取引時間外にも取引機会を広げることを目的とした機能を含め、新商品や革新的な取り組みを引き続き展開します。同社はまた、金取引サービスの継続的な強化と並行して、アイランド・ファイナル（Island Finale）まで続く世界規模の取引コンテスト「VT Marketsゴールドカップ2026（VT Markets Gold Cup 2026）」を開始しました。VT Marketsは、主要市場における業界イベントへの参加、スポンサー活動、顧客向け施策を通じて、今後もトレーダーとのつながりを深めていきます。過去最高の取引高、入金額の増加、業界からの評価という上半期の成果を受け、VT Marketsは、2026年下半期にさらに力強い業績を上げる態勢を整えています。

SOURCE VT Markets