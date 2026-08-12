WALOVI revela dois novos produtos, inaugurando uma nova era de bebidas naturais à base de plantas.

GUANGZHOU, China, 12 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Em Guangzhou, no dia 10 de agosto, a Walovi lançou a bebida eletrolítica energética natural LEGEND-KING e o suco composto de frutas vermelhas natural LEMULI, juntamente com novos designs de garrafas para sua linha de produtos clássicos.

Sendo a marca de bebidas à base de plantas mais vendida do mundo por seis anos consecutivos, a Walovi está acelerando a criação de um ecossistema completo para a nova geração de bebidas. Essa iniciativa proativa responde à demanda global por consumo saudável e marca a aceleração contínua da expansão global da marca.

LEGEND-KING é a primeira bebida energética eletrolítica com classificação A+++ de rótulo limpo. Fornece energia natural sustentada proveniente de extratos de ginseng e grãos de café, sem taurina e cafeína sintética. Com baixo teor de açúcar, refrescante e hidratante, é ideal para trabalho, estudo, jogos, esportes e para o dia a dia. O jovem ator Li Yunrui, embaixador global da marca, compartilhou no evento de lançamento que essa bebida o acompanhou em diversas ocasiões em seu dia a dia. Além disso, os campeões adolescentes de motocross receberam títulos de "King Hero Rider", transformando o LEGEND-KING em um símbolo de coragem para que jovens sonhadores "se levantem e sejam heróis" sempre que enfrentarem um desafio.

A LEMULI, voltada para a saúde ocular infantil, combina mirtilos e framboesas ricas em antocianinas, sem aromatizantes, corantes ou conservantes – uma opção com rótulo limpo para pais preocupados com a saúde.

Além disso, o novo design da garrafa da Walovi, inspirado nas curvas das juntas do bambu e nos pavilhões tradicionais chineses, faz sua estreia mundial com elegância oriental. O design incorpora a vitalidade das plantas e um espírito heroico, enquanto a Embaixadora Global da Marca Walovi, Zhang Linghe, elogiou sua "força vital ascendente" e o chamou de uma redefinição de vida saudável.

Segundo dados da Ipsos, a penetração de bebidas à base de plantas aumentou de 45% para 70% em 2025, com 96% dos consumidores priorizando a naturalidade e os benefícios funcionais. Ye Jizeng, vice-presidente da Guangzhou WALOVI Great Health Industry Co., Ltd., destacou três mudanças fundamentais: Os consumidores agora leem os rótulos por conta própria, exigem soluções precisas e esperam valor agregado além de simples alegações de ausência de aditivos.

Este ano, a Walovi acelerou sua expansão no mercado global. A empresa nomeou o jogador de futebol mundialmente famoso Erling Haaland e a jovem e promissora atriz Zhang Linghe como embaixadores da marca Walovi. A marca está intensificando o desenvolvimento em mercados-chave do Sudeste Asiático e expandindo os canais de distribuição locais, impulsionando continuamente o apelo jovem e a influência global da Walovi. O objetivo é tornar as bebidas naturais à base de plantas um complemento de estilo de vida para a nova geração e inaugurar uma nova era de vida saudável em todos os cenários.

FONTE Guangzhou WALOVI Great Health Industry Co., Ltd.