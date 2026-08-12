WALOVI Perkenal Dua Produk Baharu, Mulakan Era Baharu Minuman Tumbuhan Semula Jadi

GUANGZHOU, China, 13 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- Di Guangzhou pada 10 Ogos, Walovi melancarkan minuman elektrolit tenaga semula jadi LEGEND-KING dan jus komposit beri semula jadi LEMULI, di samping reka bentuk botol baharu untuk rangkaian produk klasiknya.

Sebagai jenama minuman berasaskan tumbuhan yang paling laris dijual di dunia selama enam tahun berturut-turut, Walovi mempercepat pembangunan susun atur ekosistem kategori lengkap bagi minuman generasi baharu. Langkah proaktif ini bertujuan untuk memenuhi permintaan global terhadap pengambilan pemakanan yang sihat dan menunjukkan kadar pecutan pengembangan global jenama yang berterusan.

LEGEND-KING ialah minuman elektrolit tenaga berlabel bersih A+++ yang pertama. Ia membekalkan tenaga semula jadi berterusan yang diperoleh daripada ekstrak ginseng dan biji kopi, tanpa taurin dan kafein sintetik. Rendah gula, menyegarkan dan membantu penghidratan, minuman ini sesuai untuk bekerja, belajar, bermain permainan video, bersukan dan dalam menjalani kehidupan harian. Pelakon muda Li Yunrui, yang berkhidmat sebagai duta jenama global produk ini, berkongsi di acara pelancaran bahawa minuman ini telah menemaninya menerusi pelbagai penampilan dalam kehidupan hariannya. Selain itu, juara motocross remaja menerima gelaran "King Hero Rider", sekali gus menjadikan LEGEND-KING sebagai lambang keberanian bagi anak muda bercita-cita tinggi untuk "tampil ke hadapan dan menjadi wira" setiap kali mereka berdepan cabaran.

LEMULI, yang menyasarkan kesihatan mata kanak-kanak, menggabungkan beri biru dan raspberi yang kaya dengan antosianin, tanpa perisa, pewarna dan bahan pengawet – pilihan berlabel bersih untuk ibu bapa yang mementingkan kesihatan.

Selain itu, reka bentuk botol baharu Walovi, yang diinspirasikan daripada lengkungan ruas buluh dan astaka tradisional Cina, membuat penampilan sulung globalnya dengan mempersembahkan keanggunan Timur. Reka bentuk itu melambangkan daya hidup tumbuhan dan semangat wira, manakala Duta Jenama Global Walovi, Zhang Linghe, memuji "semangat daya hidup yang membara" dan menyifatkannya sebagai pentakrifan semula gaya hidup sihat.

Menurut data Ipsos, kadar penembusan minuman berasaskan tumbuhan melonjak daripada 45% kepada 70% pada 2025, dengan 96% pengguna mengutamakan sifat semula jadi dan manfaat fungsian. Ye Jizeng, naib presiden Guangzhou WALOVI Great Health Industry Co., Ltd., mengetengahkan tiga perubahan asas: pengguna kini membaca sendiri label produk, menuntut penyelesaian yang tepat dan mengharapkan nilai tambah yang melangkaui sekadar dakwaan bebas bahan tambahan.

Pada tahun ini, Walovi mempercepat pengembangan pasaran globalnya. Syarikat melantik pemain bola sepak tersohor di dunia Erling Haaland dan pelakon muda yang semakin meningkat naik Zhang Linghe sebagai duta jenama Walovi. Jenama tersebut sedang mempergiat pembangunan di pasaran Asia Tenggara yang utama dan memperluas saluran pengedaran tempatan, sekali gus terus meningkatkan daya tarikan berciri muda dan pengaruh global Walovi. Walovi menyasarkan untuk menjadikan minuman tumbuhan semula jadi sebagai teman gaya hidup untuk generasi baharu dan memulakan era baharu kehidupan sihat dalam semua senario.

SOURCE Guangzhou WALOVI Great Health Industry Co., Ltd.