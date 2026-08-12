WALOVI เผยโฉม 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ นำร่องยุคใหม่เครื่องดื่มจากธรรมชาติ

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Guangzhou WALOVI Great Health Industry Co., Ltd.

12 Aug, 2026, 23:42 CST

กวางโจว, จีน, 12 ส.ค. 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ เมืองกวางโจว Walovi ได้เปิดตัวเครื่องดื่มเกลือแร่ให้พลังงานจากธรรมชาติอย่าง LEGEND-KING และน้ำเบอร์รีรวมธรรมชาติอย่าง LEMULI พร้อมอวดโฉมบรรจุภัณฑ์ขวดดีไซน์ใหม่สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์คลาสสิก

Walovi เป็นแบรนด์เครื่องดื่มจากพืชที่มียอดขายสูงสุดในโลกติดต่อกัน 6 ปีซ้อน ปัจจุบันกำลังเร่งวางรากฐานระบบนิเวศเครื่องดื่มยุคใหม่แบบครบวงจร ความเคลื่อนไหวเชิงรุกในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อตอบรับความต้องการด้านการบริโภคเพื่อสุขภาพของผู้คนทั่วโลก ทั้งยังสะท้อนถึงการเร่งรุกตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่องด้วย

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LEGEND-KING คือเครื่องดื่มเกลือแร่ให้พลังงานธรรมชาติระดับ Clean-Label A+++ ตัวแรก โดยให้พลังงานจากธรรมชาติอย่างต่อเนื่องด้วยสารสกัดจากโสมและเมล็ดกาแฟ ไม่มีทอรีนและคาเฟอีนสังเคราะห์ ทั้งยังน้ำตาลน้อย ให้ความสดชื่นและคืนความชุ่มชื้นแก่ร่างกาย เหมาะสำหรับทุกช่วงเวลา ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน เรียน เล่นเกม เล่นกีฬา หรือใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งภายในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์นี้ นักแสดงหนุ่มดาวรุ่งอย่าง Li Yunrui ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกของผลิตภัณฑ์นี้ ได้ร่วมแบ่งปันว่า เครื่องดื่มขวดนี้คือเพื่อนคู่ใจที่อยู่เคียงข้างเขาในกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัลเกียรติยศ "King Hero Rider" ให้แก่เหล่าแชมป์โมโตครอสรุ่นเยาวชน ซึ่งส่งเสริมให้ LEGEND-KING กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญที่ปลุกพลังให้คนรุ่นใหม่ผู้มีฝัน พร้อมที่จะ "ก้าวออกมาเป็นฮีโร่" ในทุกครั้งที่ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทาย

ส่วน LEMULI เป็นผลิตภัณฑ์ที่เจาะกลุ่มดูแลสุขภาพสายตาของเด็กโดยเฉพาะ ผสานคุณประโยชน์จากบลูเบอร์รีและราสเบอร์รีที่อุดมไปด้วยสารแอนโทไซยานิน ไม่แต่งกลิ่น ไม่เติมสี และไม่มีสารกันเสีย ตอบโจทย์ตัวเลือก Clean-Label สำหรับพ่อแม่ยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ

นอกจากนี้ Walovi ยังได้เปิดตัวบรรจุภัณฑ์ขวดดีไซน์ใหม่เป็นครั้งแรกทั่วโลก ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากความโค้งมนของข้อไผ่และศาลาจีนโบราณ สะท้อนกลิ่นอายความงดงามอันทรงคุณค่าแบบตะวันออก ถ่ายทอดพลังแห่งชีวิตของพืชพรรณและจิตวิญญาณแห่งความกล้าหาญได้อย่างลงตัว โดย Zhang Linghe แบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกของ Walovi ได้กล่าวชื่นชม "พลังชีวิตที่ขับเคลื่อนการเติบโต" พร้อมยกย่องว่าเป็นนิยามใหม่ของการดำเนินชีวิตเพื่อสุขภาพ

ข้อมูลจาก Ipsos ระบุว่า เครื่องดื่มจากพืชมีอัตราการเข้าถึงตลาดพุ่งขึ้นจาก 45% เป็น 70% ในปี 2568 โดยผู้บริโภคมากถึง 96% ให้ความสำคัญกับความเป็นธรรมชาติและคุณประโยชน์เฉพาะทางเป็นหลัก ด้าน Ye Jizeng รองประธาน บริษัท Guangzhou WALOVI Great Health Industry จำกัด ได้ชี้ให้เห็น 3 จุดเปลี่ยนสำคัญ นั่นคือผู้บริโภคหันมาอ่านฉลากสินค้าด้วยตนเอง มองหาโซลูชันที่ตอบโจทย์เฉพาะจุดอย่างตรงไปตรงมา และคาดหวังคุณค่าที่มากกว่าแค่การไม่ใช้สารเติมแต่ง

ในปีนี้ Walovi ได้เร่งเครื่องขยายตลาดสู่ระดับสากลอย่างเต็มกำลัง โดยแต่งตั้งนักฟุตบอลระดับโลกอย่าง Erling Haaland และนักแสดงหนุ่มดาวรุ่ง Zhang Linghe ขึ้นเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์ Walovi พร้อมกันนี้ ยังได้รุกหนักในตลาดหลัก ๆ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และขยายช่องทางการจัดจำหน่ายในท้องถิ่น เพื่อสร้างภาพลักษณ์ความทันสมัยให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ และยกระดับอิทธิพลของแบรนด์ Walovi ในเวทีโลก โดยหวังให้เครื่องดื่มพืชธรรมชาติกลายเป็นเพื่อนคู่ใจในชีวิตประจำวันของคนรุ่นใหม่ พร้อมจุดประกายยุคใหม่ของการดูแลสุขภาพที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

SOURCE Guangzhou WALOVI Great Health Industry Co., Ltd.

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