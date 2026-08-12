WALOVI presenta dos nuevos productos, inaugurando una nueva era de bebidas naturales a base de plantas

GUANGZHOU, China, 12 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- El 10 de agosto, Walovi lanzó en Guangzhou la bebida energética natural con electrolitos LEGEND-KING y el jugo natural de frutos rojos LEMULI, junto con nuevos diseños de botellas para su línea de productos clásica.

Como la marca de bebidas de origen vegetal más vendida del mundo durante seis años consecutivos, Walovi está acelerando el desarrollo de un ecosistema integral para bebidas de nueva generación. Esta iniciativa responde a la demanda global de consumo saludable y marca la continua aceleración de la expansión internacional de la marca.

LEGEND-KING es la primera bebida energética electrolítica con etiqueta limpia A+++. Proporciona energía natural sostenida proveniente de extractos de ginseng y granos de café, sin taurina ni cafeína sintética. Baja en azúcar, refrescante e hidratante, es ideal para el trabajo, el estudio, los videojuegos, los deportes y la vida diaria. El joven actor Li Yunrui, embajador global de la marca, compartió en el evento de lanzamiento que esta bebida lo ha acompañado en muchas de sus apariciones públicas. Además, jóvenes campeones de motocross recibieron el título de "Rey Héroe Piloto", convirtiendo a LEGEND-KING en un símbolo de valentía para que los jóvenes soñadores "den un paso al frente y sean héroes" ante cualquier desafío.

LEMULI, enfocada en la salud ocular infantil, combina arándanos y frambuesas ricos en antocianinas, sin aromas, colorantes ni conservantes: una opción con ingredientes naturales para padres preocupados por la salud.

Además, el nuevo diseño de la botella de Walovi, inspirado en las curvas de las uniones del bambú y los pabellones tradicionales chinos, debuta a nivel mundial con una elegancia oriental. El diseño encarna la vitalidad de las plantas y un espíritu heroico, mientras que Zhang Linghe, embajadora global de la marca Walovi, elogió su "fuerza vital ascendente" y la describió como una redefinición de la vida saludable.

Según datos de Ipsos, la penetración de las bebidas de origen vegetal aumentó del 45 % al 70 % en 2025, y el 96 % de los consumidores prioriza la naturalidad y los beneficios funcionales. Ye Jizeng, vicepresidente de Guangzhou WALOVI Great Health Industry Co., Ltd., destacó tres cambios fundamentales: los consumidores ahora leen las etiquetas por sí mismos, exigen soluciones precisas y esperan un valor añadido que vaya más allá de las simples afirmaciones de ausencia de aditivos.

Este año, Walovi ha acelerado su expansión en el mercado global. Ha nombrado embajadores de marca al reconocido futbolista Erling Haaland y al joven actor Zhang Linghe. La marca está intensificando su desarrollo en mercados clave del sudeste asiático y ampliando sus canales de distribución locales, impulsando así su atractivo juvenil y su influencia global. Su objetivo es convertir las bebidas vegetales naturales en un elemento esencial del estilo de vida de la nueva generación e inaugurar una nueva era de vida saludable en cualquier circunstancia.