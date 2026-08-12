WALOVI dévoile deux nouveaux produits, marquant le début d'une nouvelle ère pour les boissons naturelles à base de plantes

GUANGZHOU, Chine, 12 août 2026 /PRNewswire/ -- Le 10 août, lors de l'événement à Guangzhou, Walovi a lancé la boisson électrolytique à base d'énergie naturelle LEGEND-KING et le jus composite naturel aux baies LEMULI, ainsi que de nouveaux designs de bouteilles pour sa gamme de produits classiques.

En tant que marque de boissons d'origine végétale la plus vendue au monde depuis six années consécutives, Walovi accélère la mise en place d'un écosystème complet dédié aux boissons de nouvelle génération. Cette initiative proactive répond à la demande mondiale en matière de consommation saine et marque l'accélération continue de l'expansion mondiale de la marque.

LEGEND-KING est la première boisson énergétique électrolytique « clean label » classée A+++. Il apporte une énergie naturelle durable issue d'extraits de ginseng et de grains de café, sans taurine ni caféine synthétique. Faible en sucre, rafraîchissante et hydratante, elle est idéale pour le travail, les études, les jeux vidéo, le sport et la vie de tous les jours. Le jeune acteur Li Yunrui, ambassadeur mondial de cette marque, a confié lors de l'événement de lancement que cette boisson l'avait accompagné lors de nombreuses occasions de sa vie quotidienne. De plus, les champions adolescents de motocross ont reçu le titre de « King Hero Rider », faisant de LEGEND-KING un symbole de courage pour les jeunes rêveurs, les encourageant à « se dépasser et devenir des héros » chaque fois qu'ils sont confrontés à un défi.

LEMULI, une marque dédiée à la santé oculaire des enfants, associe des myrtilles et des framboises riches en anthocyanines, sans arômes, sans colorants et sans conservateurs : un choix « clean label » pour les parents soucieux de la santé de leurs enfants.

Par ailleurs, le nouveau design du flacon de Walovi, inspiré des courbes des nœuds de bambou et des pavillons traditionnels chinois, fait ses débuts mondiaux dans un esprit d'élégance orientale. Ce design incarne la vitalité de la plante et un esprit héroïque, tandis que Zhang Linghe, ambassadeur mondial de la marque Walovi, a salué sa « force vitale ascendante » et l'a qualifié de nouvelle définition d'un mode de vie sain.

Selon les données d'Ipsos, le taux de pénétration des boissons d'origine végétale a bondi de 45 % à 70 % en 2025, 96 % des consommateurs accordant la priorité au caractère naturel et aux bienfaits fonctionnels de ces produits. Ye Jizeng, vice-président de la société Guangzhou WALOVI Great Health Industry Co., Ltd., a mis en avant trois changements fondamentaux : Les consommateurs lisent désormais eux-mêmes les étiquettes, exigent des solutions précises et attendent une valeur ajoutée allant au-delà de la simple mention « sans additifs ».

Cette année, Walovi a accéléré son expansion sur les marchés internationaux. Elle a désigné Erling Haaland, footballeur de renommée mondiale, et Zhang Linghe, jeune acteur en pleine ascension, comme ambassadeurs de la marque Walovi. La marque intensifie son développement sur les principaux marchés d'Asie du Sud-Est et étend ses réseaux de distribution locaux, renforçant ainsi sans cesse l'attrait de Walovi auprès des jeunes et son influence à l'échelle mondiale. Son objectif est de faire des boissons naturelles à base de plantes un élément incontournable du mode de vie de la nouvelle génération et d'ouvrir la voie à une nouvelle ère de mode de vie sain, quel que soit le contexte.