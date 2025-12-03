Worldwide Partners lança "Confessions of a CMO", o primeiro estudo global e anônimo revelando como os CMOs estão evoluindo sob pressão

DENVER, 3 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- As descobertas em Confessions of a CMO (Confissões de um CMO), um novo relatório global da Worldwide Partners, desafiam um sentimento comum de que o papel de diretor de marketing está diminuindo. Por meio de entrevistas anônimas com CMOs em todo o mundo, Confessions of a CMO, um estudo qualitativo inédito encomendado pela rede de agências mais colaborativa do mundo, revela como os CMOs estão se adaptando e prosperando em meio a mudanças sísmicas na liderança e na cultura corporativa.

Durante anos, os analistas previram a extinção do CMO quando as manchetes declararam o papel obsoleto, citando orçamentos cada vez menores, mandatos mais curtos e influência cada vez menor. No entanto, como Confessions of a CMO revela, o oposto é verdadeiro: a liderança de marketing não está morrendo, está evoluindo.

"Por muito tempo, lemos o obituário do CMO", disse John Harris, CEO da Worldwide Partners. "Mas nossa pesquisa mostra que a espécie não está extinta — está em mutação. CMOs se adaptando a novas formas de liderança construídas para turbulência, mudança e complexidade."

Ao contrário das pesquisas de mercado tradicionais ou benchmarks de desempenho, Confessions of a CMO aborda o tema através de uma lente confessional — parte antropologia, parte psicologia.

Os CMOs de todos os setores e continentes falaram sob estrito anonimato, compartilhando reflexões não filtradas sobre como eles sobreviveram e evoluíram sob pressões comerciais sem precedentes — da aceleração tecnológica à fragmentação cultural e à volatilidade executiva.

Um CMO confessou: "Você quer um CMO com abotoaduras? Você está contratando o cara errado. Se o seu líder de marketing se parece com o seu banqueiro, você tem um problema. Assim como se o seu CFO entrasse vestindo jeans e um capuz — chame a segurança."

Os líderes são categorizados em "espécies" distintas de CMOs modernos (Motim Principal, Desaparecidos, Oficiais de Humor e muito mais), cada um definido por um conjunto de estratégias adaptativas — algumas provocam mudanças, outras se estabilizam; algumas lideram a partir da visibilidade, outras através de influência silenciosa. Coletivamente, elas personificam uma nova taxonomia de liderança que reflete o papel duradouro do marketing como o sistema nervoso da organização, sentindo e interpretando a mudança antes que ela se torne uma crise.

O relatório está disponível em ConfessionsofaCMO.com

Sobre a Worldwide Partners

A Worldwide Partners, Inc. (WPI), a rede de agências mais colaborativa do mundo, permite o crescimento por meio de acesso, flexibilidade e parceria. Com mais de 90 agências em mais de 50 países, a Worldwide Partners atua como um centro que aproveita o talento, a experiência e os recursos diversificados das agências parceiras para reimaginar o crescimento de marcas e agências.

