Worldwide Partners、初のグローバル匿名調査「CMOの告白（Confessions of a CMO）」を発表、プレッシャー下で進化するCMOの実態を明らかに

デンバー, 2025年12月4日 /PRNewswire/ -- Worldwide Partnersによる新たなグローバルレポート「CMOの告白（Confessions of a CMO）」の調査結果は、最高マーケティング責任者の役割が衰退しているという一般的な見解に異を唱えるものです。世界最大の協業型エージェンシー・ネットワークが委託したこの画期的な定性調査「CMOの告白（Confessions of a CMO）」は、世界中のCMOを対象とした匿名インタビューを通じて、企業リーダーシップと文化の大変革の中でCMOがどのように適応し、活躍しているかを明らかにしています。

アナリストは長年、予算縮小、任期短縮、影響力低下を理由にCMOの役割が時代遅れだと報じ、その消滅を予測してきました。しかし「CMOの告白（Confessions of a CMO）」が明らかにした真実は逆です。マーケティング・リーダーシップは消滅せず、進化しているのです。

「長きにわたり、私たちはCMOの訃報ばかりを読み続けてきました」と、Worldwide PartnersのCEOであるJohn Harrisは述べています。「しかし、私たちの調査は、この種が絶滅したのではなく、変異していることを示しています。CMOは激動、変化、複雑性に耐える新たなリーダーシップ形態へと適応しています。」

従来の市場調査や業績ベンチマークとは異なり、「CMOの告白（Confessions of a CMO）」は告白形式というレンズ（一部人類学的、一部心理学的）でこのテーマにアプローチします。

業界も地域も異なるCMOたちは完全な匿名を条件に調査に応じ、技術革新の加速から文化的分断、経営陣の流動性に至る前例のないビジネス上の重圧の下で、どのように生き残り、進化してきたかを包み隠さず語ってくれました。

あるCMOは次のように告白しています。「カフス・ボタンを付けた古臭くて堅苦しいCMOを望むのですか？それは間違った人材を採用している証拠です。マーケティング責任者が銀行員のように見えるなら、それは問題です。CFOがジーンズにパーカー姿で現れたら警備を呼ぶべき状況と同じです。」

リーダーは現代のCMOを象徴するいくつかの明確な「種族」（Chief Mutiny、Missing、Mood Officersなど）に分類され、それぞれが固有の適応戦略によって特徴づけられています。変化を促す者もいれば、安定を図る者も、皆に見える場所に立って導く者もいれば、静かな影響力を行使する者もいます。これらのリーダーを総合すると、新たなリーダーシップの分類体系が浮かび上がってきます。組織の神経系として、危機になる前の変化を感知して解釈するという、マーケティングにおいて変わることのない役割です。

本レポートはConfessionsofaCMO.comでご覧いただけます。

