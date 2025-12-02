Worldwide Partners 發佈首個全球匿名研究《CMO 的自白》，揭示 CMO 在壓力下如何演變

丹佛2025年12月3日 /美通社/ -- 全球最具協作性的代理商網絡 Worldwide Partners 發佈了一份名為《CMO 的自白》的全新全球報告，其研究結果挑戰了「首席營銷官（CMO）角色正在式微」這一普遍觀點。《CMO 的自白》是一項首開先河的定性研究，由全球最具協作性的代理商網絡委託進行。透過對全球各地的 CMO 進行匿名訪談，該研究揭示了 CMO 如何在企業領導層及文化的劇烈變動中適應並茁壯成長。

多年來，分析師一直預測 CMO 職位將會消失。各大頭條新聞紛紛宣稱該角色已過時，理由是預算縮減、任期縮短及影響力減弱。然而，正如《CMO 的自白》所揭示，事實恰恰相反：營銷領導層並未消亡，而是在演變。

「長久以來，我們一直在閱讀 CMO 的訃聞。」Worldwide Partners 行政總裁 John Harris 表示，「但我們的研究顯示，這個物種並未滅絕，它正在變異。CMO 正演變成一種為應對動盪、變革及複雜性而設的新型領導模式。」

與傳統的市場調查或績效基準測試不同，《CMO 的自白》採用自白式的視角探討主題——結合了人類學與心理學。

來自不同行業及洲份的 CMO 在嚴格匿名的情況下，分享了他們在面對前所未有的商業壓力（從科技加速到文化碎片化及高層動盪）下，如何生存及演變的真實想法。

一位 CMO 坦言：「如果你想要一位戴袖扣的 CMO？那你請錯人了。如果你的營銷領袖看起來像你的銀行家，那便有問題了。就像如果你的財務總監穿著牛仔褲和連帽衛衣走進來——請叫保安。」

該報告將領袖分為不同「物種」的現代 CMO（如「首席叛變官」(Chief Mutiny Officer)、「首席失蹤官」(Chief Missing Officer)、「首席情緒官」(Chief Mood Officer) 等），每種類型都由一套適應策略定義——有些激發變革，有些維持穩定；有些透過高調曝光領導，有些則透過低調影響力行事。總體而言，他們體現了一種新的領導分類學，反映了營銷作為組織神經系統的持久角色，在變革演變成危機之前便感知及解讀變化。

