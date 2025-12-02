Worldwide Partners veröffentlicht „Confessions of a CMO", die erste globale, anonyme Studie, die aufzeigt, wie sich CMOs unter Druck weiterentwickeln.

DENVER, 2. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die Ergebnisse des neuen globalen Berichts Confessions of a CMO von Worldwide Partners stellen die weit verbreitete Meinung in Frage, dass die Rolle des Chief Marketing Officers an Bedeutung verliert. Durch anonyme Interviews mit CMOs weltweit deckt Confessions of a CMO, eine einzigartige qualitative Studie, die vom weltweit kooperativsten Agenturnetzwerk in Auftrag gegeben wurde, auf, wie CMOs sich an die tiefgreifenden Veränderungen in der Unternehmensführung und -kultur anpassen und davon profitieren.

Seit Jahren prognostizieren Analysten das Aussterben des CMO, während Schlagzeilen diese Rolle als überholt bezeichnen und dabei kleiner werdende Budgets, kürzere Amtszeiten und schwindenden Einfluss anführen. Doch wie Confessions of a CMO zeigt, ist das Gegenteil der Fall: Die Marketingführung stirbt nicht, sie entwickelt sich weiter.

„Wir haben viel zu lange den Nachruf auf den CMO gelesen", sagte John Harris, CEO von Worldwide Partners. „Aber unsere Untersuchungen zeigen, dass diese Spezies nicht ausgestorben ist – sie mutiert. CMOs passen sich an neue Formen der Führung an, die für Turbulenzen, Veränderungen und Komplexität geschaffen sind."

Im Gegensatz zu traditionellen Marktstudien oder Leistungsbenchmarks nähert sich Confessions of a CMO dem Thema aus einer beichtenden Perspektive – teils anthropologisch, teils psychologisch.

CMOs aus verschiedenen Branchen und Kontinenten äußerten sich unter strikter Anonymität und teilten ungefilterte Reflexionen darüber, wie sie unter beispiellosem Geschäftsdruck überlebt und sich weiterentwickelt haben – von technologischer Beschleunigung über kulturelle Fragmentierung bis hin zu Führungsinstabilität.

Ein CMO gestand: „Sie wollen einen CMO mit Manschettenknöpfen? Dann stellen Sie den Falschen ein. Wenn Ihr Marketingleiter wie Ihr Banker aussieht, haben Sie ein Problem. Genauso wie wenn Ihr CFO in Jeans und Hoodie hereinkommt – rufen Sie den Sicherheitsdienst."

Führungskräfte werden in verschiedene „Arten" moderner CMOs (Chief Mutiny, Missing, Mood Officers und mehr) eingeteilt, die jeweils durch eine Reihe von Anpassungsstrategien definiert sind – einige provozieren Veränderungen, andere stabilisieren; einige führen durch Sichtbarkeit, andere durch stillen Einfluss. Zusammen verkörpern sie eine neue Taxonomie der Führung, die die dauerhafte Rolle des Marketings als Nervensystem der Organisation widerspiegelt, das Veränderungen wahrnimmt und interpretiert, bevor sie zu einer Krise werden.

