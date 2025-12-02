- Worldwide Partners publica "Confesiones de un CMO", el primer estudio global anónimo que revela cómo los CMO evolucionan bajo presióN

DENVER, 2 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Los hallazgos de "Confesiones de un CMO", un nuevo informe global de Worldwide Partners, desafían la percepción generalizada de que el rol del director de marketing está disminuyendo. A través de entrevistas anónimas con directores de marketing de todo el mundo, "Confesiones de un CMO", un estudio cualitativo pionero en su tipo, encargado por la red de agencias más colaborativa del mundo, revela cómo los directores de marketing se están adaptando y prosperando en medio de cambios radicales en el liderazgo y la cultura corporativa.

Durante años, los analistas han pronosticado la extinción del CMO, ya que los titulares declaraban obsoleto el puesto, citando presupuestos reducidos, periodos más cortos y una menor influencia. Sin embargo, como revela Confesiones de un CMO, ocurre lo contrario: el liderazgo de marketing no está muriendo, sino que está evolucionando.

"Durante demasiado tiempo, hemos leído el obituario del CMO", declaró John Harris, consejero delegado de Worldwide Partners. "Pero nuestra investigación demuestra que la especie no se ha extinguido, sino que está mutando. Los CMO se están adaptando a nuevas formas de liderazgo diseñadas para la turbulencia, el cambio y la complejidad".

A diferencia de las encuestas de mercado tradicionales o los indicadores de rendimiento, Confesiones de un CMO aborda el tema desde una perspectiva confesional: en parte antropología, en parte psicología.

CMOs de distintos sectores y continentes hablaron bajo estricto anonimato, compartiendo reflexiones sin filtros sobre cómo han sobrevivido y evolucionado bajo presiones empresariales sin precedentes, desde la aceleración tecnológica hasta la fragmentación cultural y la volatilidad ejecutiva.

Un CMO confesó: "¿Quieres un CMO con gemelos? Estás contratando al tipo equivocado. Si tu líder de marketing se parece a tu banquero, tienes un problema. Igual que si tu CFO entra con vaqueros y sudadera con capucha: llama a seguridad".

Los líderes se clasifican en distintas "especies" de CMO modernos (Responsables de Motín, Desaparecidos, Oficiales de Estado de Ánimo y más), cada uno definido por un conjunto de estrategias adaptativas: algunos provocan el cambio, otros estabilizan; algunos lideran desde la visibilidad, otros mediante una influencia discreta. En conjunto, encarnan una nueva taxonomía de liderazgo que refleja el papel perdurable del marketing como sistema nervioso de la organización, detectando e interpretando el cambio antes de que se convierta en una crisis.

