Worldwide Partners publica "Confessions of a CMO" el primer estudio mundial y anónimo que revela cómo están evolucionando los directores de marketing bajo presión

DENVER, 3 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Las conclusiones de Confessions of a CMO (Confesiones de un director de marketing), un nuevo informe mundial de Worldwide Partners, cuestionan la opinión generalizada de que la función del director de marketing está perdiendo importancia. Gracias a entrevistas anónimas con directores de marketing de todo el mundo, Confessions of a CMO, un estudio cualitativo pionero en su género encargado por la red de agencias más colaborativa del mundo, revela cómo los directores de marketing se adaptan y prosperan en medio de los cambios radicales que se están produciendo en el liderazgo y la cultura corporativos.

Durante años, los analistas han pronosticado la extinción de los directores de marketing, mientras los titulares declaraban obsoleta esta función, por lo que alegaban recortes presupuestarios, mandatos más cortos y una influencia cada vez menor. Sin embargo, como revela Confessions of a CMO, lo cierto es lo opuesto: el liderazgo en marketing no está desapareciendo, sino evolucionando.

"Durante demasiado tiempo, hemos leído el obituario del director de marketing", afirmó John Harris, director ejecutivo de Worldwide Partners. "Pero nuestra investigación demuestra que la especie no se ha extinguido, sino que está mutando. Los directores de marketing se adaptan a nuevas formas de liderazgo diseñadas para la turbulencia, el cambio y la complejidad".

A diferencia de los estudios de mercado tradicionales o los índices de referencia de rendimiento, Confessions of a CMO aborda el tema desde una perspectiva confesional, en parte antropológica y en parte psicológica.

Los directores de marketing de distintos sectores y continentes hablaron bajo estricto anonimato y compartieron sus reflexiones sin filtros sobre cómo han sobrevivido y evolucionado bajo presiones empresariales sin precedentes, desde la aceleración tecnológica hasta la fragmentación cultural y la volatilidad ejecutiva.

Un director de marketing confesó: "¿Quiere un director de marketing con gemelos? Está contratando a la persona equivocada. Si su líder de marketing se parece a su banquero, tiene un problema. Es como si su director financiero entrara a la oficina vestido con pantalones vaqueros y sudadera con capucha: llame a seguridad".

Los líderes se clasifican en distintas "especies" de directores de marketing modernos (jefes de rebelión, desaparecidos, oficiales del estado de ánimo y mucho más), cada uno definido por un conjunto de estrategias adaptativas: algunos provocan cambios, otros estabilizan; algunos lideran desde la visibilidad, otros mediante una influencia silenciosa. En conjunto, representan una nueva taxonomía del liderazgo que refleja la función perdurable del marketing como sistema nervioso de la organización, que detecta e interpreta los cambios antes de que se conviertan en una crisis.

El informe está disponible en ConfessionsofaCMO.com.

