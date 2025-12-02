Worldwide Partners publie « Confessions of a CMO » (Confessions d'un directeur marketing), la première étude mondiale et anonyme révélant comment les directeurs marketing réagissent lorsqu'ils sont sous pression.

DENVER, 2 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Les conclusions de Confessions of a CMO, un nouveau rapport mondial de Worldwide Partners, remettent en question le sentiment commun selon lequel le rôle de directeur marketing est de moins en moins prépondérant. Grâce à des entretiens anonymes avec des directeurs marketing du monde entier, Confessions of a CMO, une étude qualitative inédite commandée par le réseau d'agences le plus collaboratif au monde, révèle comment les directeurs marketing s'adaptent et réussissent dans un contexte de bouleversements considérables en matière de leadership organisationnel et de culture d'entreprise.

Pendant des années, les analystes ont prédit la disparition des directeurs marketing, l'obsolescence de leur fonction, la baisse des budgets, le raccourcissement de leurs mandats et la diminution de leur influence étant les arguments systématiquement avancés. Pourtant, comme le révèle le site Confessions of a CMO, la vérité est toute autre : le leadership en matière de marketing n'est pas en voie de disparition, il évolue.

« Pendant trop longtemps, nous avons enterré le directeur marketing », a déclaré John Harris, PDG de Worldwide Partners. « Pourtant, nos recherches montrent que l'espèce n'est pas éteinte, mais qu'elle est en train de muter. Les directeurs marketing s'adaptent à de nouvelles formes de leadership adaptées aux turbulences, au changement et à la complexité ».

Contrairement aux études de marché traditionnelles ou aux analyses comparatives des performances, Confessions of a CMO aborde le sujet sous l'angle de la confession (d'un point de vue tant anthropologique que psychologique).

Des directeurs marketing d'entreprises de tous les secteurs et de tous les continents se sont exprimés sous couvert d'un strict anonymat, partageant leurs réflexions sans filtre sur la manière dont ils ont survécu et évolué face à des pressions commerciales sans précédent, de l'accélération technologique à la fragmentation culturelle, en passant par la volatilité des dirigeants.

L'un d'eux raconte : « Vous voulez un directeur marketing en boutons de manchette ? Je ne suis pas la bonne personne. Si votre responsable marketing ressemble à votre banquier, c'est que vous avez un problème. C'est comme si votre directeur financier entrait en jeans et en sweat à capuche. Au secours ! ».

Les dirigeants sont classés en différentes « espèces » de directeur marketing (chef mutin, disparu, agent d'ambiance, etc.), chacune étant définie par un ensemble de stratégies adaptatives (certains provoquant le changement, d'autres étant des agents stabilisants, certains étant visibles, d'autres exerçant une influence discrète). Ensemble, ils incarnent une nouvelle taxonomie du leadership reflétant le rôle durable du marketing en tant que système nerveux de l'organisation, détectant et interprétant le changement avant qu'il ne dégénère en crise.

