À l'occasion de la conférence mondiale sur la fabrication intelligente 2025, XCMG est désignée usine intelligente de niveau pionnier national et présente son plan directeur de l'industrie

XUZHOU, Chine, 17 décembre 2025 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery (SHE : 000425) a été officiellement reconnue comme l'une des premières usines intelligentes chinoises de niveau pionnier, l'échelon national le plus élevé en matière de fabrication intelligente, au cours de la conférence mondiale 2025 sur la fabrication intelligente (World Intelligent Manufacturing Conference - WIMC). Cette désignation prestigieuse, attribuée à seulement 15 entreprises à l'échelle nationale par le ministère chinois de l'industrie et des technologies de l'information et cinq autres autorités administratives, signifie que les capacités de fabrication intelligente de XCMG représentent la norme la plus élevée dans le secteur de la transformation en Chine.

Ce prix est le résultat de l'initiative chinoise « Smart Factory Gradient Cultivation Initiative », une campagne nationale lancée en 2024 pour guider systématiquement les fabricants à travers quatre niveaux de développement : de base, avancé, excellence et pionnier. En tant que niveau supérieur, l'usine intelligente de niveau pionnier est la référence ultime en matière de transformation numérique, de collaboration en réseau et d'innovation intelligente. Le projet « Global Customized Agile Delivery Intelligent Factory for Mobile Cranes » de XCMG a fait l'objet d'une évaluation rigoureuse pour obtenir sa place sur la liste.

« Cette reconnaissance en tant qu'usine intelligente de niveau pionnier est une validation incomparable de notre orientation stratégique et de notre innovation constante en matière de fabrication intelligente », a déclaré Yang Dongsheng, président du groupe XCMG et de XCMG Machinery. « Elle confirme le bien-fondé de notre approche systématique de la résolution des problèmes fondamentaux de la fabrication mondiale sur mesure. »

Lors de la conférence, XCMG s'est jointe à d'autres pionniers désignés pour lancer conjointement « l'initiative conjointe du plan d'action des pionniers ». « Nous nous engageons dans un modèle ouvert de collaboration », a déclaré M. Yang. « XCMG partagera et reproduira de manière proactive son modèle de "pionnier sept étoiles" dans ses 35 bases mondiales et avec plus de 120 partenaires de la chaîne d'approvisionnement. Il s'agit de notre engagement concret à contribuer à faire du pôle des machines de construction de Xuzhou un centre de classe mondiale et à favoriser un progrès de haute qualité pour l'ensemble du secteur manufacturier. »

Le modèle du « pionnier à sept étoiles » : un plan d'action pour une personnalisation mondiale et agile

Cette reconnaissance nationale s'appuie sur la réponse stratégique de XCMG à un défi majeur de l'industrie : comment parvenir à une personnalisation agile et à grande échelle dans le cadre d'une fabrication très discrète. La réponse de l'entreprise est le modèle exclusif du « pionnier à sept étoiles », un plan opérationnel complet qui stimule l'innovation en profondeur dans quatre domaines d'activité essentiels : recherche et développement génératifs, livraison agile, opérations intelligentes et gestion d'usine à jumeaux numériques. Ce cadre renforce systématiquement trois capacités essentielles : l'autonomisation des entreprises par l'IA, la technologie indépendante et contrôlable, ainsi que la reproduction et la promotion de modèles. Centré sur le client, le modèle établit une boucle de bout en bout, de la commande initiale à la livraison sur le chantier, ce qui permet de réduire de 55 % la durée du cycle commande-livraison, tout en offrant une visibilité et une traçabilité globales des opérations, des ressources et de la logistique.

La stratégie « Cinq mille » pour une intégration approfondie de l'IA et des engins de chantier

Le fonctionnement intégré du modèle « Pionnier sept étoiles » est rendu possible par son moteur technologique : la stratégie des « cinq mille ». Cette stratégie fondamentale, qui englobe la puissance de calcul (pétaflops), les données, les modèles, les scénarios et les talents, est axée sur la création d'agents d'intelligence industrielle autonomes pour la recherche et le développement et le contrôle de la production. Son objectif est de faire évoluer les sites de production d'installations automatisées vers un écosystème intelligent, capable d'auto-perception, d'autodécision et d'auto-exécution, faisant ainsi passer les capacités d'outils numériques isolés à une intelligence holistique et synergique.

Un modèle appliqué dans l'usine intelligente primée « Customized Agile Delivery »

La fusion du modèle stratégique et du noyau d'IA est physiquement réalisée et validée dans « l'usine intelligente de machines de construction pour une livraison agile personnalisée » de XCMG. Intégrant la 5G à l'échelle de l'usine, les jumeaux numériques en temps réel et les plateformes de collaboration mondiale, l'usine maîtrise un paradigme de production flexible de « grande diversité, faible volume et personnalisation importante ». Cela permet une double transformation : une propulsion du modèle de production de la « production de masse » vers la « personnalisation de précision », et l'évolution du modèle économique de la « vente de produits » vers la « fourniture de solutions globales et de services intégrés ».

Pierre angulaire de la primauté mondiale durable de XCMG, les résultats éprouvés de cette usine ont été salués parmi les « 10 avancées scientifiques et technologiques mondiales dans le domaine de la fabrication intelligente en 2025 ».

