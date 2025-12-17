XCMG es designada como fábrica inteligente de nivel pionero nacional y presenta su plan industrial en la Conferencia Mundial sobre Fabricación Inteligente 2025

XUZHOU, China, 17 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery (SHE: 000425) ha sido reconocida oficialmente como una de las primeras fábricas inteligentes de nivel pionero de China, el nivel nacional más alto en fabricación inteligente, en la Conferencia Mundial de Fabricación Inteligente 2025 (WIMC). Esta prestigiosa distinción, otorgada solo a 15 empresas de todo el país por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China y otras cinco autoridades gubernamentales, significa que las capacidades de fabricación inteligente de XCMG representan el estándar más alto en el sector manufacturero de China.

XCMG es designada como fábrica inteligente de nivel pionero nacional (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

El premio fue otorgado como resultado de la "Iniciativa para el Cultivo Gradual de Fábricas Inteligentes" de China, una campaña nacional lanzada en 2024 para dirigir de forma sistemática a los fabricantes a través de cuatro niveles de desarrollo: básico, avanzado, de excelencia y pionero. Como nivel más alto, la fábrica inteligente de nivel pionero representa un punto de referencia máximo para la transformación digital, la colaboración en red y la innovación inteligente. El proyecto "Fábrica inteligente global personalizada y agilizada para grúas móviles" de XCMG se sometió a una rigurosa evaluación para garantizar su inclusión en la lista.

"Este reconocimiento como fábrica inteligente de nivel pionero constituye un apoyo monumental a nuestra dirección estratégica y a nuestra innovación constante en la fabricación inteligente", afirmó Yang Dongsheng, presidente del XCMG Group y de XCMG Machinery. "Éste valida nuestro enfoque sistemático para resolver los desafíos centrales de la fabricación global personalizada".

En la conferencia, XCMG se unió a otros pioneros designados para lanzar juntos la "Iniciativa conjunta del Plan de Acción Pionero". "Estamos comprometidos con un modelo de colaboración abierto", afirmó Yang. "XCMG compartirá y reproducirá de forma proactiva su modelo 'Pionero de siete estrellas' en nuestras 35 sedes globales y con más de 120 socios de la cadena de suministro. Este es nuestro compromiso concreto para ayudar a convertir el clúster de maquinaria de construcción de Xuzhou en un centro de clase mundial e impulsar un avance de alta calidad para todo el sector manufacturero".

El modelo "Pionero de siete estrellas": un plan para la personalización agilizada a nivel mundial

Este reconocimiento nacional parte de la respuesta estratégica de XCMG ante un reto fundamental del sector: cómo lograr una personalización ágil y a gran escala en una fabricación altamente especializada. La respuesta de la empresa es el modelo patentado "Pionero de siete estrellas", un plan operativo integral que impulsa una profunda innovación en cuatro ámbitos empresariales fundamentales: I+D generativa, entrega agilizada, operaciones inteligentes y gestión de fábricas gemelas digitales. Este marco mejora sistemáticamente tres capacidades fundamentales: el empoderamiento empresarial impulsado por la IA, la tecnología independiente y controlable, y la reproducción y promoción de modelos. El modelo, centrado en el cliente, establece un ciclo completo desde el pedido inicial hasta la entrega in situ, lo que permite reducir en un 55 % el tiempo del ciclo entre el pedido y la entrega, a la vez que proporciona una visibilidad y trazabilidad globales completas de las operaciones, los recursos y la logística.

Impulsado por la estrategia "Cinco mil" para la integración profunda de la inteligencia artificial en la maquinaria de construcción

El funcionamiento óptimo del modelo "Pionero de siete estrellas" es posible gracias a su motor tecnológico: la estrategia "Cinco mil". Esta estrategia fundacional, que abarca potencia informática (petaflops), datos, modelos, escenarios y talento, se centra en la creación de agentes de inteligencia industrial autónomos para I+D y control de la producción. Su objetivo es convertir las plantas de fabricación de instalaciones automatizadas en un ecosistema inteligente capaz de percibir, decidir y ejecutar por sí mismo, pasando así de herramientas digitales aisladas a una inteligencia holística y sinérgica.

Llevado a cabo en la galardonada fábrica inteligente "Entrega agilizada personalizada"

La fusión del modelo estratégico y el núcleo de IA se lleva a cabo físicamente y se valida en la "Fábrica inteligente de entrega agilizada personalizada para maquinaria de construcción" de XCMG. Al integrar la tecnología 5G, gemelos digitales en tiempo real y plataformas de colaboración global en toda la planta, domina un paradigma de producción flexible, con "alta variedad, bajo volumen y alta personalización". Esto permite una doble transformación: impulsar el modelo de producción desde la "producción en masa" hasta la "personalización de precisión" y hacer evolucionar el modelo de negocio desde la "venta de productos" hasta la prestación de "paquetes integrados de servicios y soluciones".

El rendimiento probado de esta fábrica es una piedra angular del liderazgo mundial continuo de XCMG y fue galardonado como uno de los "10 avances científicos y tecnológicos mundiales en fabricación inteligente para 2025".

