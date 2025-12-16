XCMG wird offiziell zur „National Pioneer-Level Smart Factory" und stellt auf der 2025 World Intelligent Manufacturing Conference ein Konzept für die Industrie vor

XUZHOU, China, 16. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery (SHE: 000425) wurde auf der World Intelligent Manufacturing Conference (WIMC) 2025 offiziell als eine von Chinas ersten Pioneer-Level Smart Factories, der höchsten nationalen Stufe der intelligenten Fertigung, anerkannt. Diese prestigeträchtige Auszeichnung wird landesweit nur 15 Unternehmen vom chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie und fünf weiteren Regierungsbehörden verliehen und bedeutet, dass die intelligenten Fertigungsfähigkeiten von XCMG den höchsten Standard in Chinas Fertigungssektor darstellen.

XCMG Designated as National Pioneer-Level Smart Factory

Die Auszeichnung ist das Ergebnis von Chinas „Smart Factory Gradient Cultivation Initiative", einer nationalen Kampagne, die 2024 gestartet wurde, um Hersteller systematisch durch vier Entwicklungsstufen zu führen: Basic, Advanced, Excellence und Pioneer. Als höchste Stufe stellt die Pioneer-Level Smart Factory den ultimativen Maßstab für digitale Transformation, vernetzte Zusammenarbeit und intelligente Innovation dar. Das Projekt „Global Customized Agile Delivery Intelligent Factory for Mobile Cranes" von XCMG wurde einer strengen Bewertung unterzogen, um sich seinen Platz auf der Liste zu sichern.

„Die Anerkennung als Pioneer-Level Smart Factory ist eine Bestätigung unserer strategischen Ausrichtung und unserer kontinuierlichen Innovation im Bereich der intelligenten Fertigung", sagte Yang Dongsheng, Chairman der XCMG Group und von XCMG Machinery. „Sie bestätigt unseren systematischen Ansatz zur Lösung der zentralen Herausforderungen der globalen, kundenspezifischen Fertigung."

Auf der Konferenz rief XCMG zusammen mit anderen designierten Pionieren die „Pioneer Action Plan Joint Initiative" ins Leben. „Wir verpflichten uns zu einem offenen Modell der Zusammenarbeit", erklärte Yang. "XCMG wird sein 'Sieben-Sterne-Pionier'-Modell proaktiv in unseren 35 weltweiten Niederlassungen und mit über 120 Partnern in der Lieferkette verbreiten und wiederholen. Damit tragen wir konkret dazu bei, den Baumaschinen-Cluster in Xuzhou zu einem Zentrum von Weltrang auszubauen und den gesamten Fertigungssektor auf hohem Niveau voranzubringen."

Das „Seven-Star Pionier"-Modell: eine Blaupause für Agile Global Customization

Diese nationale Anerkennung beruht auf XCMGs strategischer Antwort auf eine zentrale Fragestellung der Branche: Wie erreicht man in der hochgradig diskreten Fertigung eine agile kundenspezifische Anpassung im großen Maßstab? Die Antwort des Unternehmens ist das firmeneigene „Seven-Star Pioneer"-Modell, ein umfassendes Betriebskonzept, das tiefgreifende Innovationen in vier Kerngeschäftsbereichen fördert: generative F&E, agile Lieferung, intelligente Abläufe und digitales Zwillingsfabrikmanagement. Mit diesem Rahmen werden systematisch drei entscheidende Fähigkeiten verbessert: KI-gesteuerte Befähigung von Unternehmen, unabhängige und kontrollierbare Technologie sowie Replikation und Förderung von Modellen. Das auf den Kunden ausgerichtete Modell schafft einen durchgängigen Kreislauf von der ersten Bestellung bis zur Auslieferung auf der Baustelle, wodurch eine 55%ige Reduzierung der Durchlaufzeit von der Bestellung bis zur Auslieferung erreicht wird und gleichzeitig eine vollständige globale Sichtbarkeit und Rückverfolgbarkeit in Bezug auf Betrieb, Ressourcen und Logistik gewährleistet wird.

Die „Five-Thousand"-Strategie für eine tiefgreifende KI-Baumaschinen-Integration

Der reibungslose Betrieb des „Seven-Star Pioneer"-Modells wird durch seinen technologischen Motor ermöglicht: die „Five-Thousand"-Strategie. Diese grundlegende Strategie, die Rechenleistung (Petaflops), Daten, Modelle, Szenarien und Talente umfasst, konzentriert sich auf den Aufbau autonomer industrieller KI-Agenten für F&E und Produktionssteuerung. Ziel ist es, Produktionsstätten von automatisierten Anlagen zu einem selbsterkennenden, selbstentscheidenden und selbstausführenden intelligenten Ökosystem weiterzuentwickeln und damit die Fähigkeiten von isolierten digitalen Werkzeugen zu ganzheitlicher, synergetischer Intelligenz zu verlagern.

Realisiert in der preisgekrönten „Customized Agile Delivery" Intelligent Factory

Die Verschmelzung des strategischen Modells und des KI-Kerns wird in XCMGs „Customized Agile Delivery Intelligent Factory for Construction Machinery" physisch umgesetzt und validiert. Durch die Integration von werksweitem 5G, digitalen Zwillingen in Echtzeit und globalen Kollaborationsplattformen meistert es ein flexibles „High-Mix, Low-Volume, High-Customization" Produktionsparadigma. Dies ermöglicht eine doppelte Transformation: Entwicklung des Produktionsmodells von der „Massenproduktion" zur „kundenspezifischen Präzisionsfertigung" und Entwicklung des Geschäftsmodells vom „Verkauf von Produkten" zum Angebot „integrierter Dienstleistungs- und Lösungspakete".

Die bewährte Leistung dieser Fabrik ist ein Eckpfeiler der anhaltenden globalen Führungsposition von XCMG und wurde als eine der „2025 World 10 Scientific and Technological Developments in Intelligent Manufacturing" ausgezeichnet.

