Esta alianza combina la experiencia de XCMG en maquinaria agrícola con la tecnología de transmisiones Powershift de ZF

FRIEDRICHSHAFEN, Alemania, 6 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Xuzhou Construction Machinery Group (XCMG Group) y ZF Friedrichshafen AG (ZF) firmaron un acuerdo de empresa conjunta en Friedrichshafen, Alemania el 2 de junio. La colaboración tiene como objetivo ofrecer soluciones adaptadas al mercado local de la maquinaria agrícola en China y acelerar la innovación tecnológica en el sector agrícola del país.

XCMG Group y ZF crean una empresa conjunta de maquinaria agrícola (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

En virtud del acuerdo, las partes constituirán la sociedad ZF (Xuzhou) Machinery Co., Ltd., con sede en la zona de desarrollo económico y tecnológico de Xuzhou (XETDZ), en la provincia de Jiangsu. Este acuerdo supone un hito importante en el fortalecimiento de la asociación entre ambas empresas y en la ampliación de su colaboración en materia de tecnología de maquinaria agrícola.

"El sector de maquinaria agrícola de China está evolucionando hacia equipos más grandes, avanzados e inteligentes, mientras que la tecnología de transmisión Powershift para tractores y otros equipos agrícolas está entrando en una fase de crecimiento fundamental", afirmó Yang Dongsheng, presidente XCMG Group y XCMG Machinery.

"Llevaremos a cabo esta colaboración con un enfoque abierto y pragmático y aprovecharemos los puntos fuertes de XCMG en maquinaria agrícola de alta gama y la experiencia de ZF en tecnología Powershift. Junto con ZF, nuestro objetivo es desarrollar soluciones competitivas a nivel mundial para el mercado de maquinaria agrícola de alta gama y fortalecer la industria nacional china de equipos agrícolas", agregó Yang.

ZF (Xuzhou) combinará los estándares tecnológicos mundiales con soluciones adaptadas al mercado de China y se centrará en la fabricación de sistemas avanzados de transmisión Powershift para aplicaciones agrícolas. Ambas partes tienen previsto desarrollar nuevos componentes y soluciones de sistemas integrados que contribuyan a modernizar el sector de maquinaria agrícola en China, a la vez que refuerzan su competitividad en mercados internacionales.

Al referirse al acuerdo, Andreas Moser, miembro de la junta directiva de ZF, destacó la importancia estratégica de China para los planes de crecimiento a largo plazo de ZF.

Señaló que las cuatro décadas y media de presencia de ZF en China reflejan tanto su compromiso de larga data con el mercado como su inversión en la innovación local. Según afirmó, esta nueva iniciativa ampliará la producción local de tecnologías avanzadas de transmisión Powershift y contribuirá al desarrollo de la próxima generación de maquinaria agrícola de alto rendimiento.

ZF es una empresa tecnológica internacional que ofrece productos y sistemas de movilidad para automóviles de pasajeros, vehículos comerciales y usos industriales. Se centra en mejorar la eficiencia, reducir las emisiones, mejorar el rendimiento medioambiental y reforzar la seguridad de los vehículos. Además de las aplicaciones para el sector automotor, ZF abastece a los sectores de maquinaria de construcción, maquinaria agrícola, energía eólica, propulsión naval y ferrocarril mediante sus tecnologías de transmisión, propulsión y ensayo.

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FUENTE XCMG Machinery