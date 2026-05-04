A XCMG figura novamente entre as três melhores do mundo na Yellow Table 2026 do KHL Group

XUZHOU, China, 4 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A XCMG Machinery ("XCMG", SHE: 000425) anunciou que, mais uma vez, conquistou o terceiro lugar global entre os fabricantes de equipamentos de construção com base na receita de vendas, segundo a Yellow Table 2026, publicada pela International Construction, revista do grupo de mídia global de construção KHL Group, com as vendas de equipamentos atingindo aproximadamente US$ 14,2 bilhões e uma participação de mercado de 5,8%. Como a empresa chinesa mais bem colocada na lista, a XCMG permanece como a única fabricante da China entre as cinco maiores do mundo.

A XCMG ocupa a terceira posição global na Yellow Table de 2026.

"A posição consolidada da XCMG entre os três maiores fabricantes de equipamentos de construção do mundo é uma prova da nossa sólida presença global e da nossa estratégia de longo prazo", declarou Yang Dongsheng, presidente do XCMG Group e da XCMG Machinery. "Nosso forte desempenho em 2025 marca um novo capítulo, pois agora estamos preparados para aprofundar a colaboração internacional, acelerar a transição para máquinas ecológicas e inteligentes e oferecer valor duradouro aos nossos parceiros e à indústria global."

Com base em seu relatório anual mais recente, divulgado em 28 de abril, a XCMG reportou um crescimento sólido em 2025, com receita operacional atingindo RMB 100,823 bilhões (um aumento de 8,37% em relação ao ano anterior), e manteve o ritmo de crescimento no primeiro trimestre de 2026. Durante os três primeiros meses de 2026, a XCMG registrou receita de RMB 29,791 bilhões, representando um aumento de 9,26% em relação ao ano anterior.

As operações internacionais continuam sendo um dos principais motores de crescimento da XCMG. Em 2025, a receita proveniente do exterior aumentou 16,58% em relação ao ano anterior, atingindo RMB 48,599 bilhões, o que representa quase metade (48,20%) da receita total da empresa, um aumento de 3,39 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Enquanto isso, a receita doméstica manteve-se estável em RMB 52,224 bilhões, representando um modesto aumento de 1,70%.

Em 2025, a XCMG reportou um lucro líquido da controladora de RMB 6,572 bilhões (+8,96% em relação ao ano anterior), enquanto o lucro líquido ajustado da controladora atingiu RMB 6,550 bilhões, representando um robusto aumento de 13,68% em relação ao ano anterior. No primeiro trimestre de 2026, a rentabilidade manteve-se estável, com lucro líquido e lucro líquido ajustado atingindo RMB 2,056 bilhões e RMB 2,024 bilhões, respectivamente.

A XCMG também reportou um fluxo de caixa operacional de RMB 14,142 bilhões em 2025, um aumento de 148,42% em relação ao ano anterior. No primeiro trimestre de 2026, o fluxo de caixa operacional atingiu RMB 2,152 bilhões, um aumento de 153,12% em relação ao ano anterior. A empresa reportou uma margem bruta de 22,61%, um aumento de 0,04 ponto percentual, e um retorno sobre o patrimônio líquido de 11,00%, um aumento de 0,63 ponto percentual.

Em 2025, a XCMG manteve um crescimento constante em suas principais categorias de produtos. O foco da empresa em inovação sustentável impulsionou a receita de novas energias para RMB 13,30 bilhões (um aumento de 23,6% em relação ao ano anterior). Enquanto isso, os segmentos tradicionais continuaram a fornecer uma base sólida, com máquinas de terraplenagem gerando RMB 30,131 bilhões e equipamentos de içamento contribuindo com RMB 20,983 bilhões. Os segmentos emergentes continuaram a se expandir de forma constante, com a divisão de máquinas de mineração registrando RMB 9,377 bilhões em receita.

A XCMG está empenhada em expandir sua presença global, promovendo equipamentos verdes e inteligentes e fortalecendo um ecossistema de manufatura impulsionado pela transformação digital e pela IoT industrial. Ao aprimorar continuamente seu portfólio de produtos e alcance de serviços, a empresa garante suporte de classe mundial para seus clientes e parceiros em todo o mundo.

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FONTE XCMG Machinery