XCMG Group dan ZF Tubuhkan Usaha Sama Jentera Pertanian

Kerjasama menggabungkan kepakaran peralatan pertanian XCMG dengan teknologi transmisi anjakan kuasa ZF

FRIEDRICHSHAFEN, Jerman, 6 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Xuzhou Construction Machinery Group (XCMG Group) dan ZF Friedrichshafen AG (ZF) menandatangani satu perjanjian usaha sama di Friedrichshafen, Jerman pada 2 Jun. Kerjasama tersebut bertujuan untuk menyediakan penyelesaian yang disesuaikan di peringkat tempatan untuk pasaran jentera pertanian China serta mempercepat inovasi teknologi pertanian di China.

XCMG Group and ZF Establish Agricultural Machinery Joint Venture (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

Menurut perjanjian tersebut, kedua-dua pihak akan menubuhkan ZF (Xuzhou) Machinery Co., Ltd., yang beribu pejabat di Zon Pembangunan Ekonomi dan Teknologi Xuzhou (XETDZ), Wilayah Jiangsu. Perjanjian ini menandakan pencapaian penting dalam memperkukuh perkongsian antara kedua-dua syarikat serta memperluas kerjasama mereka dalam teknologi peralatan pertanian.

"Sektor jentera pertanian China sedang beralih ke arah peralatan yang lebih besar, lebih canggih dan lebih pintar, manakala teknologi transmisi anjakan kuasa (powershift) untuk traktor dan peralatan pertanian lain sedang memasuki fasa pertumbuhan yang kritikal," kata Yang Dongsheng, pengerusi XCMG Group dan XCMG Machinery.

"Kami akan melaksanakan kerjasama ini dengan pendekatan yang bersifat terbuka dan pragmatik, berasaskan kekuatan XCMG dalam jentera pertanian berteknologi tinggi serta kepakaran ZF dalam teknologi anjakan kuasa. Bersama-sama ZF, kami berhasrat untuk membangunkan penyelesaian yang berdaya saing di peringkat global untuk pasaran jentera pertanian berteknologi tinggi dan memperkukuh industri peralatan pertanian domestik China," tambah Yang.

ZF (Xuzhou) akan menggabungkan standard teknologi global dengan penyelesaian yang disesuaikan untuk pasaran Cina dan memfokuskan pengeluaran sistem transmisi anjakan kuasa termaju untuk aplikasi pertanian. Kedua-dua pihak juga merancang untuk membangunkan komponen baharu serta penyelesaian sistem bersepadu yang dapat membantu memodenkan industri jentera pertanian China sambil memperteguh daya saingnya di pasaran antarabangsa.

Mengulas mengenai perjanjian tersebut, Andreas Moser, ahli Lembaga Pengurusan ZF, menekankan kepentingan strategik China kepada pelan pertumbuhan jangka panjang ZF.

Beliau menyatakan bahawa operasi ZF selama empat setengah dekad di China mencerminkan komitmennya sejak dahulu lagi kepada pasaran serta pelaburannya dalam inovasi tempatan. Menurut beliau, usaha sama baharu itu akan memperluas pengeluaran setempat bagi teknologi transmisi anjakan kuasa termaju serta menyokong pembangunan generasi akan datang jentera pertanian berprestasi tinggi.

ZF ialah sebuah syarikat teknologi global yang menyediakan produk dan sistem mobiliti untuk kereta penumpang, kenderaan komersial dan aplikasi industri. Ia memfokuskan peningkatan kecekapan, pengurangan emisi, peningkatan prestasi alam sekitar serta peningkatan keselamatan kenderaan. Selain aplikasi automotif, ZF turut berkhidmat kepada industri peralatan pembinaan, jentera pertanian, tenaga angin, pendorongan marin dan rel melalui teknologi rangkaian pemacu, pendorongan dan pengujiannya.

SOURCE XCMG Machinery