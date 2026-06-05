XCMG Group และ ZF จัดตั้งบริษัทร่วมทุนด้านเครื่องจักรกลการเกษตร
News provided byXCMG Machinery
05 Jun, 2026, 20:49 CST
ความร่วมมือที่ผสานความเชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์การเกษตรของ XCMG เข้ากับเทคโนโลยีระบบส่งกำลังแบบ Powershift ของ ZF
ฟรีดริชส์ฮาเฟิน, เยอรมนี, 5 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- Xuzhou Construction Machinery Group (XCMG Group) และ ZF Friedrichshafen AG (ZF) ได้ลงนามในข้อตกลงจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ณ เมืองฟรีดริชส์ฮาเฟิน ประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน โดยความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อจัดหาโซลูชันที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดเครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศจีน และเร่งการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตรในจีน
ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันจัดตั้งบริษัท ZF (Xuzhou) Machinery Co., Ltd. ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเมืองสวีโจว (Xuzhou Economic and Technological Development Zone: XETDZ) มณฑลเจียงซู ข้อตกลงฉบับนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างทั้งสองบริษัท และขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอุปกรณ์การเกษตรให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
"ภาคอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรของจีนกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้เครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่ขึ้น มีความก้าวหน้ามากขึ้น และมีความชาญฉลาดยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีระบบส่งกำลังแบบ Powershift สำหรับรถแทรกเตอร์และอุปกรณ์การเกษตรประเภทอื่น ๆ ก็กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงสำคัญของการเติบโต" Yang Dongsheng ประธานของ XCMG Group และ XCMG Machinery กล่าว
"เราจะดำเนินความร่วมมือครั้งนี้ด้วยแนวทางที่เปิดกว้างและยึดหลักการนำไปปฏิบัติจริง โดยต่อยอดจากจุดแข็งของ XCMG ในด้านเครื่องจักรกลการเกษตรระดับไฮเอนด์ และความเชี่ยวชาญของ ZF ในด้านเทคโนโลยี Powershift ด้วยความร่วมมือกับ ZF เรามุ่งหวังที่จะพัฒนาโซลูชันที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกให้แก่ตลาดเครื่องจักรกลการเกษตรระดับสูง รวมทั้งเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมอุปกรณ์การเกษตรภายในประเทศของจีน" Yang กล่าวเพิ่มเติม
ทั้งนี้ บริษัท ZF (Xuzhou) จะผสานมาตรฐานเทคโนโลยีระดับโลกเข้ากับโซลูชันที่ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดจีน โดยจะมุ่งความสำคัญที่การผลิตระบบส่งกำลังแบบ Powershift ขั้นสูงสำหรับการใช้งานด้านการเกษตร ทั้งสองฝ่ายยังมีแผนร่วมกันพัฒนาชิ้นส่วนใหม่ ๆ และโซลูชันระบบแบบบูรณาการ ที่จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรของจีนให้มีความทันสมัย พร้อมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมดังกล่าวในตลาดระหว่างประเทศ
Andreas Moser ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะผู้บริหารของ ZF กล่าวถึงข้อตกลงฉบับนี้ โดยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของประเทศจีนต่อแผนการเติบโตระยะยาวของบริษัท
เขาระบุว่า การดำเนินธุรกิจในประเทศจีนตลอดระยะเวลากว่าสี่ทศวรรษครึ่งของ ZF สะท้อนให้เห็นทั้งความมุ่งมั่นที่มีมาอย่างยาวนานต่อตลาดจีน และการลงทุนอย่างต่อเนื่องด้านนวัตกรรมภายในประเทศ โดยบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่นี้จะช่วยขยายการผลิตเทคโนโลยีระบบส่งกำลังแบบ Powershift ขั้นสูงภายในประเทศจีน และสนับสนุนการพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรสมรรถนะสูงรุ่นใหม่ในอนาคต
ZF เป็นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกที่ให้บริการผลิตภัณฑ์และระบบด้านการขับเคลื่อน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ และการประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดการปล่อยมลพิษ ปรับปรุงสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม และยกระดับความปลอดภัยของยานพาหนะ นอกเหนือจากการใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์แล้ว ZF ยังให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมเครื่องจักรก่อสร้าง เครื่องจักรกลการเกษตร พลังงานลม ระบบขับเคลื่อนทางทะเล และอุตสาหกรรมรถไฟ ผ่านเทคโนโลยีด้านระบบส่งกำลัง ระบบขับเคลื่อน และเทคโนโลยีการทดสอบ
SOURCE XCMG Machinery
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