XCMG Group y ZF crean una empresa conjunta de maquinaria agrícola

Esta alianza combina la experiencia de XCMG en maquinaria agrícola con la tecnología de transmisión Powershift de ZF

FRIEDRICHSHAFEN, Alemania, 5 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Xuzhou Construction Machinery Group (XCMG Group) y ZF Friedrichshafen AG (ZF) firmaron un acuerdo de empresa conjunta en Friedrichshafen, Alemania, el 2 de junio. Esta alianza tiene como objetivo proporcionar soluciones adaptadas al mercado de China de maquinaria agrícola y acelerar la innovación tecnológica en el sector agrícola en China.

XCMG Group and ZF Establish Agricultural Machinery Joint Venture

En virtud del acuerdo, las partes establecerán ZF (Xuzhou) Machinery Co., Ltd., con sede en la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Xuzhou (XETDZ), provincia de Jiangsu. Este acuerdo representa un hito importante en el fortalecimiento de la alianza entre ambas empresas y en la ampliación de su colaboración en tecnología de maquinaria agrícola.

"El sector de la maquinaria agrícola de China está evolucionando hacia equipos más grandes, avanzados e inteligentes, mientras que la tecnología de transmisión Powershift para tractores y otros equipos agrícolas está entrando en una fase de crecimiento crucial", declaró Yang Dongsheng, presidente de XCMG Group y XCMG Machinery.

"Llevaremos a cabo esta colaboración con un enfoque abierto y pragmático, aprovechando las fortalezas de XCMG en maquinaria agrícola de alta gama y la experiencia de ZF en tecnología de cambio de marchas. Junto con ZF, nuestro objetivo es desarrollar soluciones competitivas a nivel mundial para el mercado de maquinaria agrícola de alta gama y fortalecer la industria nacional de equipos agrícolas de China", añadió Yang.

ZF (Xuzhou) combinará estándares tecnológicos globales con soluciones adaptadas al mercado chino y se centrará en la producción de sistemas avanzados de transmisión de cambio de marchas para aplicaciones agrícolas. Ambas partes planean desarrollar nuevos componentes y soluciones de sistemas integrados que contribuyan a modernizar la industria de maquinaria agrícola de China y a fortalecer su competitividad en los mercados internacionales.

Al comentar sobre el acuerdo, Andreas Moser, miembro del Consejo de Administración de ZF, destacó la importancia estratégica de China para los planes de crecimiento a largo plazo de ZF.

Destacó que las cuatro décadas y media de operaciones de ZF en China reflejan tanto su compromiso a largo plazo con el mercado como su inversión en innovación local. La nueva iniciativa, afirmó, ampliará la producción local de tecnologías avanzadas de transmisión Powershift y respaldará el desarrollo de la próxima generación de maquinaria agrícola de alto rendimiento.

ZF es una empresa tecnológica global que ofrece productos y sistemas de movilidad para turismos, vehículos comerciales y aplicaciones industriales. Se centra en mejorar la eficiencia, reducir las emisiones, optimizar el rendimiento ambiental y aumentar la seguridad del vehículo. Además de las aplicaciones de automoción, ZF presta servicios a los sectores de maquinaria de construcción, maquinaria agrícola, energía eólica, propulsión marina y ferrocarriles mediante sus tecnologías de transmisión, propulsión y pruebas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2995452/20260605141709_40_170.jpg