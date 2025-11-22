Xinhua Silk Road: La revitalización del patrimonio mundial impulsa el mercado del turismo en la histórica ciudad de Quanzhou, en el sureste de China

BEIJING, 21 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Lazare Eloundou Assomo, director del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, encabezó recientemente una delegación para visitar Quanzhou, una histórica ciudad portuaria en la provincia de Fujian, en el sureste de China, haciendo que la ciudad, reconocida como el "Emporio Mundial en Song-Yuan China", conquistara una vez más la atención internacional.

Si bien el reconocimiento mundial como Patrimonio Mundial le infunde una nueva vitalidad al mercado del turismo receptivo de Quanzhou, durante los últimos años la ciudad, rica en recursos de Patrimonio Mundial, ha estado llevando a cabo iniciativas para optimizar continuamente sus servicios de turismo entrante.

La implementación del programa de tránsito de 240 horas sin visado les ha proporcionado mayores facilidades a los turistas internacionales que visitan Quanzhou. Las estadísticas muestran que Quanzhou recibió alrededor de 403.900 visitas de turistas internacionales en la primera mitad de 2025, lo que representa un incremento interanual del 95,5 %. Los ingresos del turismo procedentes de visitantes internacionales alcanzaron los 2.995 millones de yuanes (cerca de 421 millones de dólares estadounidenses), un incremento de hasta un 83,3 % con respecto al mismo período del año anterior.

Estas cifras están respaldadas por el importante papel de las rutas turísticas distintivas que desarrolló Quanzhou al aprovechar la PI de su patrimonio mundial. Desde el Templo de Kaiyuan hasta la exótica arquitectura de la Mezquita de Qingjing, cada sitio patrimonial funciona como un "imán cultural" para visitantes internacionales.

Por su parte, la "Ruta marítima de la seda de Quanzhou", programa de promoción del turismo internacional de la ciudad, ha garantizado su inclusión entre los 100 principales destinos turísticos asiáticos presentados por el proveedor de servicios de turismo en línea "Ctrip.com", lo que ha incrementado el prestigio y la influencia de Quanzhou en el mercado de turismo internacional.

Quanzhou también se ha dedicado a abrir nuevos caminos en la cooperación internacional para la conservación del patrimonio mundial. Ha llevado a cabo intercambios y colaboraciones con varias ciudades de la Ruta marítima de la seda en términos de protección del patrimonio y desarrollo del turismo cultural.

En el futuro, la ciudad planea aumentar la cooperación con la UNESCO. Promoverá su experiencia de conservación del patrimonio a nivel mundial a través de plataformas de la ONU, a la vez que presentará conceptos y enfoques internacionales avanzados para el desarrollo del turismo cultural en Quanzhou, con el objetivo de fomentar un desarrollo de mayor calidad de la industria del turismo cultural.

Asimismo, Quanzhou aprovechará la PI de su patrimonio mundial para desarrollar iniciativas culturales transfronterizas, y permitir la entrada en el mercado mundial de sus productos de patrimonio cultural intangible y bienes culturales y creativos.

Durante la visita a Quanzhou, Assomo describió la ciudad como un "patrimonio viviente" y elogió el enfoque de la ciudad para la conservación del patrimonio cultural. También declaró que espera "promover la experiencia de conservación del patrimonio de China".

