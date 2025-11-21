- Xinhua Silk Road: La revitalización del Patrimonio Mundial impulsa el mercado turístico en la histórica ciudad de Quanzhou, en el sureste de China

BEIJING, 21 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Lazare Eloundou Assomo, director del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, encabezó recientemente una delegación que visitó Quanzhou, una ciudad portuaria histórica en la provincia de Fujian, en el sureste de China, lo que hizo que la ciudad, reconocida como el "Emporio del Mundo en la China Song-Yuan", volviera a captar la atención mundial.

photo

Si bien el reconocimiento mundial del Patrimonio Mundial está insuflando nueva vitalidad al mercado turístico receptivo de Quanzhou, la ciudad, rica en recursos patrimoniales mundiales, ha estado realizando esfuerzos para optimizar continuamente sus servicios turísticos receptivos en los últimos años.

La implantación del programa de tránsito sin visa de 240 horas ha brindado una gran comodidad a los turistas internacionales que visitan Quanzhou. Las estadísticas muestran que Quanzhou recibió alrededor de 403.900 visitas de turistas internacionales en el primer semestre de 2025, lo que representa un aumento interanual del 95,5 %. Los ingresos turísticos provenientes de visitantes internacionales alcanzaron los 2.995 millones de yuanes (aproximadamente 421 millones de dólares estadounidenses), un 83,3 % más que en el mismo período del año anterior.

Detrás de estas cifras se encuentra el importante papel de las singulares rutas turísticas que Quanzhou ha desarrollado aprovechando sus sitios declarados Patrimonio de la Humanidad. Desde el milenario Templo Kaiyuan hasta la exótica arquitectura de la Mezquita Qingjing, cada sitio patrimonial funciona como un "atractivo cultural" para los visitantes internacionales.

Mientras tanto, el programa de promoción turística internacional "Maritime Silk Road Quanzhou" de la ciudad ha asegurado su inclusión entre los 100 principales destinos turísticos asiáticos publicados por el proveedor de servicios turísticos en línea chino Ctrip.com, lo que aumenta aún más la reputación y la influencia de Quanzhou en el mercado turístico mundial.

Quanzhou también se ha dedicado a impulsar la cooperación internacional en la conservación del Patrimonio Mundial. Ha llevado a cabo intercambios y colaboraciones con diversas ciudades a lo largo de la Ruta Marítima de la Seda en materia de protección del patrimonio y desarrollo del turismo cultural.

En el futuro, la ciudad planea profundizar la cooperación con la UNESCO. Promoverá su experiencia en la conservación del patrimonio a nivel mundial a través de las plataformas de la ONU, al tiempo que introduce conceptos y enfoques internacionales avanzados para el desarrollo del turismo cultural en Quanzhou, con el objetivo de impulsar un desarrollo de mayor calidad en la industria del turismo cultural.

Además, Quanzhou aprovechará su propiedad intelectual del Patrimonio Mundial para desarrollar iniciativas de comercio cultural transfronterizo, lo que permitirá que sus productos de patrimonio cultural inmaterial y bienes culturales creativos ingresen al mercado global.

Durante su visita a Quanzhou, Assomo describió la ciudad como un "patrimonio vivo" y elogió su enfoque en la conservación del patrimonio cultural. Asimismo, expresó su deseo de "promover la experiencia de China en materia de conservación del patrimonio".

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/348413.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2829252/photo.jpg