新華絲路：世界遺產為中國歷史名城泉州文旅市場發展注入新活力

240小時免簽過境政策的實施，為國際游客到訪泉州帶來了極大便利。統計數據顯示，2025年上半年泉州接待入境游客約40.39萬人次，同比增長95.5%。國際游客旅游收入達29.95億元人民幣（約合4.21億美元），較去年同期增長83.3%。

這組亮眼數字背後，是泉州依托世界遺產IP打造的獨特旅游路線的成果。從千年古剎開元寺到富有濃郁異域風情的清淨寺，每一處遺產點都成為吸引國際游客的「文化磁石」。

同时，该市的「泉州海上丝绸之路」国际旅游推广计划让泉州成功跻身中国在线旅游服务提供商携程发布的「2025亚洲100旅游目的地榜」，进一步提升了泉州在全球旅游市场的声誉和影响力。

與此同時，泉州積極推動世界遺產保護的國際合作，與多座海上絲路沿線城市開展遺產保護與文旅發展的交流協作。

未來，泉州計劃進一步深化與聯合國教科文組織的合作，通過聯合國平台向全球推廣泉州在遺產保護方面的成功經驗，同時引入國際先進理念與方法，助力泉州文化旅游產業邁向更高質量發展。

此外，泉州將依托其世界遺產知識產權，推動跨境文化貿易發展，助力非物質文化遺產產品及文化創意商品進軍全球市場。

在訪問泉州期間，阿索莫將泉州稱為「活著的遺產」，並對該市文化遺產保護的舉措給予了高度評價。他還表達了「推廣中國文化遺產保護經驗」的期望。

原文鏈接：https://en.imsilkroad.com/p/348413.html

SOURCE 新華絲路