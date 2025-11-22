Xinhua Silk Road : La revitalisation du patrimoine mondial alimente le marché du tourisme dans la ville historique de Quanzhou, dans le sud-est de la Chine

PÉKIN, 22 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Lazare Eloundou Assomo, directeur du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, a récemment conduit une délégation pour visiter Quanzhou, une ville portuaire historique dans la province de Fujian, au sud-est de la Chine, ce qui a permis à la ville, reconnue comme l'« Emporium mondial de la Chine des Song et des Yuan », d'attirer une fois de plus l'attention du monde entier.

Alors que la reconnaissance internationale du patrimoine mondial insuffle une nouvelle vitalité au marché du tourisme entrant de Quanzhou, la ville, riche en ressources du patrimoine mondial, s'est efforcée d'optimiser continuellement ses services de tourisme entrant au cours des dernières années.

La mise en œuvre du programme de transit de 240 heures sans visa a considérablement facilité la vie des touristes internationaux qui visitent Quanzhou. Les statistiques montrent que Quanzhou a reçu environ 403 900 visites de touristes au cours du premier semestre 2025, soit une augmentation de 95,5 % en glissement annuel. Les recettes touristiques provenant des visiteurs internationaux ont atteint 2,995 milliards de yuans (environ 421 millions de dollars américains), soit une augmentation de 83,3 % par rapport à la même période de l'année dernière.

Derrière ces chiffres se cache le rôle significatif des itinéraires touristiques distinctifs que Quanzhou a développés en tirant parti de ses propriétés culturelles du patrimoine mondial. Du temple millénaire de Kaiyuan à l'architecture exotique de la mosquée de Qingjing, chaque site du patrimoine joue le rôle d'un « aimant culturel » pour les visiteurs internationaux.

Par ailleurs, le programme de promotion du tourisme international « Route de la soie maritime de Quanzhou » a permis à la ville de figurer parmi les 100 premières destinations touristiques en Asie publiées par le fournisseur chinois de services touristiques en ligne Ctrip.com, renforçant ainsi la réputation et l'influence de Quanzhou sur le marché du tourisme mondial.

La ville de Quanzhou a également été pionnière en matière de coopération internationale pour la conservation du patrimoine mondial. Elle a réalisé des échanges et des collaborations avec de nombreuses villes le long de la Route de la soie maritime en relation avec la protection du patrimoine et le développement du tourisme culturel.

À l'avenir, la ville prévoit d'approfondir la coopération avec l'UNESCO. Elle fera la promotion de son expérience en matière de conservation du patrimoine au niveau mondial par l'intermédiaire des plateformes des Nations unies, tout en introduisant à Quanzhou des concepts et approches internationaux avancés pour le développement du tourisme culturel, dans le but de promouvoir un développement de meilleure qualité de l'industrie du tourisme culturel.

En outre, Quanzhou s'appuiera sur ses propriétés culturelles du patrimoine mondial pour développer des initiatives transfrontalières de commerce culturel, permettant ainsi à ses produits du patrimoine culturel immatériel et à ses biens culturels créatifs d'entrer sur le marché mondial.

Lors de sa visite à Quanzhou, M. Assomo a décrit la ville comme un « patrimoine vivant » et a fait l'éloge de l'approche de la ville en matière de conservation du patrimoine culturel. Il a également exprimé son souhait de « promouvoir l'expérience de conservation du patrimoine de la Chine ».

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/348413.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2829252/photo.jpg