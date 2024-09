Xinhua Silk Road: Competição nacional de qualificação profissional para o setor siderúrgico começa no leste da China

BEIJING, 25 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Uma competição nacional de habilidades vocacionais no setor siderúrgico começou na segunda-feira na cidade de Zhangjiagang, província de Jiangsu, leste da China, com o objetivo de atender às novas necessidades da revolução global de ciência e tecnologia e da transformação industrial e promover o desenvolvimento de alta qualidade do setor.

Marcando a 11ª edição do evento, a competição deste ano reuniu 70 equipes de 25 províncias, regiões autônomas e municípios, com 243 mecânicos e técnicos altamente qualificados no setor siderúrgico.

A foto mostra a cerimônia de abertura de uma competição nacional de habilidades vocacionais da indústria siderúrgica realizada na cidade de Zhangjiagang, província de Jiangsu, leste da China, em 23 de setembro de 2024. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

O evento é organizado pela Associação Chinesa de Ferro e Aço (CISA) e pelo Comitê Nacional do Sindicato Chinês de Trabalhadores em Máquinas, Metalurgia e Materiais de Construção, e é realizado pelo Shagang Group, um produtor privado de aço.

Com duração de seis dias, o evento contará com participantes de diversas áreas profissionais específicas competindo tanto em conhecimentos teóricos quanto em exercícios práticos.

O evento também inclui uma conferência de intercâmbio sobre novos conhecimentos, novas tecnologias e novos conceitos do setor siderúrgico, que envolve palestras de especialistas, relatórios sobre inovação tecnológica, aplicações de novas tecnologias e equipamentos, e assim por diante.

Talentos qualificados há muito tempo servem aos principais elos do complexo sistema de produção de empresas siderúrgicas, desempenhando um papel vital na promoção do desenvolvimento de alta qualidade do setor, disse He Wenbo, presidente executivo da CISA durante a cerimônia de abertura, observando que o setor siderúrgico da China agora precisa de talentos altamente qualificados mais do que nunca.

Li Ruiyi, alto funcionário do Comitê Nacional do Sindicato dos Trabalhadores em Máquinas, Metalurgia e Materiais de Construção da China, disse que o objetivo de realizar esse tipo de competição é promover o aprendizado e o treinamento por meio da competição, bem como fornecer uma plataforma para comunicação e intercâmbio, como uma tentativa de fornecer ainda mais suporte técnico e garantia de talentos para o cultivo de novas forças produtivas de qualidade.

O evento serve como uma oportunidade importante para as empresas siderúrgicas acelerarem a otimização do mecanismo de treinamento de talentos e adotarem novas tendências do setor, disse Shen Bin, presidente do Shagang Group, observando que a empresa contribuirá ativamente para um futuro melhor para o setor siderúrgico da China.

