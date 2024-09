Xinhua Silk Road: 전국 철강산업직업기술 경연대회 장쑤성에서 개막

베이징 2024년 9월 25일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 글로벌 과학 기술 혁명과 산업 전환의 새로운 니즈를 충족하고 고품질 산업 발전을 촉진하기 위한 전국 철강산업직업기술 경연대회가 24일 중국 동부 장쑤성 장자강시에서 화려하게 막을 올렸다.

올해로 11번째를 맞이하는 이번 대회에는 25개 성(省)과 자치구(自治区)) 및 직할시(直辖市)에서 총 70개 팀과 함께 철강 산업에서 우수한 자격을 소유한 기계 기술자 243명이 참가했다.

이번 행사는 중국철강협회(China Iron and Steel Association•CISA)와 중국 기계•야금•건축 자재 노동조합 전국위원회(National Committee of the Chinese Machinery, Metallurgical and Building Material Workers' Union)가 주최하고 민간 철강 생산업체인 사강그룹(Shagang Group)이 주관한다.

6일간 진행되는 이번 행사에서는 다양한 직종의 참가자가 이론적 이해와 실습 평가를 통해 각자의 실력을 겨루게 된다.

Photo shows the opening ceremony of a national iron and steel industry vocational skills competition held in Zhangjiagang City, east China's Jiangsu Province, September 23, 2024.

행사에는 전문가 연설, 기술 혁신 보고서 발표, 신기술과 장비의 응용 사례 소개 등 철강 산업의 새로운 지식과 신기술 및 신개념을 공유하는 시간도 마련된다.

허원보(He Wenbo) CISA 회장은 개막식에서 "숙련된 인재는 오랫동안 철강 산업의 고품질 발전을 촉진하며 철강 기업의 복잡한 생산 시스템을 이어주는 핵심적 역할을 해왔다"며 "현재 중국 철강 산업에는 그 어느 때보다 고도로 숙련된 인재가 필요하다"고 강조했다.

중국 기계•야금•건축 자재 노동조합 전국위원회의 고위 관리인 리루이(Li Ruiyi)는 "경쟁을 통해 학습과 훈련을 촉진하고, 소통과 교류의 플랫폼을 마련하고, 새로운 양질의 생산력 양성을 위한 기술 지원과 인재를 확보하기 위해 이러한 대회의 개최가 필요하다"고 말했다.

선빈(Shen Bin) 사강그룹 회장은 "이번 행사는 철강 기업이 인재 훈련 메커니즘의 최적화를 가속하고 업계의 새로운 트렌드를 수용하는 중요한 계기가 될 것"이라며 사강그룹도 중국 철강 산업의 더 나은 미래를 위해 적극적으로 기여할 것이라고 약속했다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/342273.html

SOURCE Xinhua Silk Road