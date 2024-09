Xinhua Silk Road : Le concours national de compétences professionnelles pour l'industrie sidérurgique démarre en Chine orientale

PÉKIN, 24 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Un concours national de compétences professionnelles pour l'industrie sidérurgique a débuté lundi dans la ville de Zhangjiagang, dans la province du Jiangsu, à l'est de la Chine, dans le but de répondre aux nouveaux besoins de la révolution scientifique et technologique mondiale et de la transformation industrielle, et de promouvoir un développement de haute qualité de l'industrie.

Photo shows the opening ceremony of a national iron and steel industry vocational skills competition held in Zhangjiagang City, east China's Jiangsu Province, September 23, 2024.

Marquant la 11e édition de cet événement, le concours de cette année a rassemblé 70 équipes de 25 provinces, régions autonomes et municipalités, avec 243 mécaniciens et techniciens qualifiés dans l'industrie sidérurgique.

L'événement est animé par l'Association de la sidérurgie chinoise (CISA) et le comité national du syndicat chinois des travailleurs de la machinerie, de la métallurgie et des matériaux de construction, et organisé par le groupe Shagang, un producteur privé d'acier.

Pendant six jours, les participants de diverses professions spécifiques s'affrontent sur des connaissances théoriques et des exercices pratiques.

L'événement comprend également une conférence d'échanges sur les nouvelles connaissances, les nouvelles technologies et les nouveaux concepts de l'industrie sidérurgique, incluant des discours d'experts, des rapports sur l'innovation technologique, des applications de nouveaux équipements et technologies, etc.

Les talents qualifiés sont depuis longtemps les maillons clés du système de production complexe des entreprises sidérurgiques et jouent un rôle essentiel dans la promotion d'un développement de haute qualité de l'industrie, a déclaré He Wenbo, président exécutif de la CISA, lors de la cérémonie d'ouverture, notant que l'industrie sidérurgique chinoise a plus que jamais besoin de talents hautement qualifiés.

Li Ruiyi, haut fonctionnaire du comité national du syndicat chinois des travailleurs de la machinerie, de la métallurgie et des matériaux de construction, a déclaré que l'objectif de ce type de concours était de promouvoir l'apprentissage et la formation par le biais de la compétition, ainsi que de fournir une plate-forme de communication et d'échange, dans le but d'offrir un soutien technique et une garantie des talents pour le développement de nouvelles forces productives de qualité.

L'événement est une occasion importante pour les entreprises sidérurgiques d'accélérer l'optimisation du mécanisme de formation des talents et d'adopter les nouvelles tendances de l'industrie, a déclaré Shen Bin, président du groupe Shagang, soulignant que l'entreprise contribuera activement à un meilleur avenir pour l'industrie sidérurgique chinoise.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/342273.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2513994/IMAGE.jpg