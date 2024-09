Xinhua Silk Road：中国東部でNational iron, steel industry vocational skills competitionが開幕

北京(中国)2024年9月25日 /PRNewswire/ -- 月曜日、中国東部の江蘇省張家港市において、世界的な科学技術革命と産業変革の新たなニーズに応えるべく、当業界の質の高い発展促進を目指すNational iron, steel industry vocational skills competitionが開幕しました。

今年で11回目を数える本大会には、25の省、自治区、直轄市から70チームが参加し、鉄鋼業界で優れた技能を有する243名の機械工や技術者が一堂に会しました。

Photo shows the opening ceremony of a national iron and steel industry vocational skills competition held in Zhangjiagang City, east China's Jiangsu Province, September 23, 2024.

本大会は、中国鋼鉄工業協会(China Iron and Steel Association、CISA)とNational Committee of the Chinese Machinery, Metallurgical and Building Material Workers' Unionの共催で行われ、民間鉄鋼メーカーである江蘇沙鋼集団(Shagang Group)によって運営されています。

6日間にわたって開催されるこのイベントでは、さまざまな特定職種に従事する参加者が理論と実技の両面で競い合います。

合わせて、専門家による講演や報告会技術革新、新技術や設備の応用に関する報告などを行う、鉄鋼業界における新たな知識、新技術、新しい概念に関する交流会議も開催されます。

開幕式において、中国鋼鉄工業協会の取締役会長を務めるHe Wenbo氏は、「熟練した人材は長年にわたり鉄鋼企業の複雑な生産システムの中核をなす存在であり、業界の質の高い発展を促進する上で重要な役割を果たしてきた」と延べ、中国の鉄鋼業界は現在、これまで以上に高度な技能を持つ人材を必要としている」とコメントしました。

National Committee of the Chinese Machinery, Metallurgical and Building Material Workers' Unionの幹部、Li Ruiyi氏は、「この種のコンテストを開催する目的は、競争を通じた学習と訓練の促進にあり、また意思疎通と交流の場を提供し、さらに新たな品の高い生産力の育成に技術支援と人材保証を提供することだ」と述べました。

江蘇沙鋼集団のShen Bin会長は、「本大会は、鉄鋼企業が人材育成制度の最適化を加速し、業界の新たなトレンドを取り入れるための重要な機会となるものであり、同グループは中国鉄鋼業界のより良い未来のために積極的な貢献を行う」という考えを述べました。

