Xinhua Silk Road: Conferência destaca antigo porto da Maritime Silk Road realizada em Wenzhou, leste da China

PEQUIM, 1 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Na cidade costeira de Wenzhou, no leste da China, foi realizada recentemente uma conferência focada nas últimas descobertas sobre o antigo porto de Shuomen, com o objetivo de renovar as conotações culturais da Maritime Silk Road.

A foto mostra uma cena da Conferência de Imprensa sobre os Resultados de Pesquisa do Porto Antigo de Shuomen realizada na cidade de Wenzhou, província de Zhejiang, leste da China. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

O evento, orientado pela Academia Chinesa de Patrimônio Cultural, pelo Centro Nacional de Arqueologia e pela autoridade do patrimônio cultural da Província de Zhejiang, reuniu uma multidão de especialistas de museus chineses, cidades da City Alliance for Maritime Silk Road Heritage Conservation e Indicação ao Patrimônio Mundial, além de instituições de pesquisa relacionadas.

Durante a conferência, foi inaugurado o Instituto Wenzhou do Porto Antigo de Shuomen e o Instituto de Relíquias Culturais e Arqueologia de Wenzhou foi autorizado a receber também o nome do instituto, um passo importante de Wenzhou para fortalecer a proteção do patrimônio cultural local relacionado à Maritime Silk Road.

Liang Yanhua, diretor do Instituto de Relíquias Culturais e Arqueologia de Wenzhou, aprofundou as novas descobertas sobre o antigo porto de Shuomen nos últimos anos, permitindo que os participantes da conferência tivessem uma visão das diversas relíquias e artefatos do antigo porto.

Atualmente, as tarefas de escavação deste ano foram em grande parte concluídas. Dentro dos mais de 1.000 metros quadrados da área recém‑escavada, foram encontrados vestígios originais da linha costeira datados do período das Cinco Dinastias até o início da Dinastia Song do Norte, preenchendo uma lacuna importante na sequência cronológica da linha costeira do antigo porto de Shuomen.

No lado leste da barbacã Shuomen, os limites das estradas de saída e zonas residenciais desde a Dinastia Song do Sul até as dinastias Ming e Qing foram claramente definidos, representando bem a integração espacial porto-cidade.

Após dois anos de esforços, as equipes de escavação concluíram o levantamento e a escavação do naufrágio nº 2 no antigo sítio portuário de Shuomen e sua diferença em relação aos navios antigos fabricados na província de Fujian e a semelhança com o nº 1 apontam para um provável estaleiro produtor na antiga Wenzhou.

De modo geral, essas descobertas acadêmicas e arqueológicas fornecem evidências mais tangíveis para refrescar o papel de Wenzhou como um dos locais históricos para a aplicação do patrimônio da Maritime Silk Road, ajudando a melhorar a proteção do patrimônio cultural local e a compreensão da civilização chinesa.

