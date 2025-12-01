Xinhua Silk Road: Expo de investimento e comércio para desenvolvimento ecológico é inaugurada em Nanchang, leste da China
PEQUIM, 1 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Expo Mundial de Investimento e Comércio para o Desenvolvimento Ecológico de 2025 e a Expo de Alimentos Verdes da China começaram na quinta-feira em Nanchang, capital da província de Jiangxi, no leste da China. O evento atraiu mais de 2.500 expositores, 900 agentes de compras e 300 investidores de 68 países e regiões.
Até o momento, já foram assinados 66 projetos durante a exposição, totalizando 45 bilhões de yuans.
Com seis grandes seções, incluindo setores ecológicos e intercâmbios internacionais, a exposição ocupa aproximadamente 45.000 metros quadrados, destacando setores emergentes como novas energias, inteligência artificial e economia de baixa altitude. Foram organizados 17 eventos temáticos de economia e comércio para facilitar a conexão direcionada entre empresas.
Com o tema "Inteligência digital para um futuro ecológico, Jiangxi aberta para um mundo compartilhado", a exposição tem como objetivo compartilhar experiências de desenvolvimento ecológico e oportunidades de cooperação.
Como a única zona-piloto da China tanto para a experimentação nacional de civilização ecológica quanto para os mecanismos de valorização de produtos ecológicos, Jiangxi alcançou avanços notáveis no mercado de carbono e na negociação de emissões, com várias iniciativas de reforma já replicadas em todo o país.
O valor agregado da manufatura de alta tecnologia na província representa 23% da produção industrial total acima do porte designado, enquanto setores verdes como novas energias e proteção ambiental estão se expandindo rapidamente.
Organizada pelo Governo Popular da Província de Jiangxi, a exposição evoluiu desde sua criação em 2009 para se tornar uma importante plataforma global de desenvolvimento ecológico e cooperação econômica.
