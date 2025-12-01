新華絲路：海上絲綢之路古港遺址研究成果發佈會在華東溫州舉行
01 12月, 2025, 14:50 CST
北京2025年12月1日 /美通社/ -- 近日，在華東沿海城市溫州，一場聚焦朔門古港遺址最新發現的發佈會召開，旨在重新展現海上絲綢之路的文化內涵。
此次活動由中國文化遺產研究院、國家文物局考古研究中心以及浙江省文物局指導，吸引了來自全國文博機構、海上絲綢之路保護和聯合申報世界文化遺產城市聯盟成員城市，以及相關研究機構的眾多專家參與。
會議期間，溫州市朔門古港研究院正式揭牌成立，溫州市文物考古研究所正式加掛朔門古港研究院牌子，這是溫州市深化海絲文化遺產保護研究的重要舉措。
溫州市文物考古研究所所長梁巖華闡述了近年來朔門古港遺址的新發現，讓與會者得以一窺該古港豐富的遺跡遺物。
目前，今年的發掘任務已基本完成。在新發掘的1000多平方米區域內，新發現的五代至北宋早期岸線，補齊了朔門古港岸線年代序列的缺環。
在朔門甕城東側，南宋至明清時期出城道路與居住區的邊界得以明確，再現了古代港城一體的空間格局。
經過兩年多的努力，朔門古港的考古發掘團隊完成了對朔門古港遺址2號沉船的測繪與發掘工作，該沉船與福建地區古代船隻的差異以及與1號沉船的相似性，表明其可能出自古代溫州的某家造船廠。
總體而言，這些學術和考古發現為溫州作為海絲申遺支撐性遺產地提供了更多無可辯駁的實物證據，有助於更好地保護地方文化遺產，增進對中華文明的理解。
初始鏈接：https://en.imsilkroad.com/p/348541.html
