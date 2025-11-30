Xinhua Silk Road : Conférence sur le site d'un ancien port de la Route de la soie maritime à Wenzhou, dans l'est de la Chine

PÉKIN, 1 December 2025 /PRNewswire/ -- Une conférence axée sur les dernières découvertes concernant le site de l'ancien port de Shuomen s'est récemment tenue à Wenzhou, ville côtière de Chine orientale, pour raviver l'héritage culturel de la Route de la soie maritime.

Photo shows a scene of the Shuomen Ancient Port Site Research Results Press Conference held in Wenzhou City of Zhejiang Province, east China.

Placé sous l'égide de l'Académie chinoise du patrimoine culturel, du Centre national d'archéologie et de l'autorité chargée du patrimoine culturel de la province du Zhejiang, l'événement a attiré une foule d'experts des musées chinois, des villes membres de l'Alliance des villes pour la préservation du patrimoine de la Route de la soie maritime et sa nomination en vue de l'inscription au patrimoine mondial, ainsi que d'institutions de recherche associées.

Au cours de la conférence a été inauguré l'institut du port ancien de Shuomen à Wenzhou, et l'institut des vestiges culturels et de l'archéologie de Wenzhou a été autorisé à porter le même nom : une étape majeure dans l'amélioration de la protection du patrimoine culturel local lié à la Route de la soie maritime à Wenzhou.

Liang Yanhua, responsable de l'institut des vestiges culturels et de l'archéologie de Wenzhou, a exposé les nouvelles découvertes faites ces dernières années sur le site de l'ancien port de Shuomen, afin de donner aux participants à la conférence un furtif aperçu des divers vestiges et objets qui y ont été retrouvés.

Les fouilles entreprises cette année sont à ce stade en grande partie terminées. Sur les plus de 1 000 mètres carrés de zone récemment fouillée, des vestiges originaux de la côte datant des Cinq dynasties jusqu'au début de la dynastie des Song du Nord ont été découverts, ce qui vient combler une importante lacune dans la séquence chronologique relative au littoral de l'ancien port de Shuomen.

Du côté est de la forteresse de Shuomen, les limites des routes de sortie et des zones résidentielles de la dynastie des Song du Sud aux dynasties des Ming et des Qing ont été clairement définies, et représentent bien l'intégration spatiale entre le port et la ville.

Après deux ans de travaux, les équipes chargées des fouilles ont achevé le déblaiement autour de l'épave nº 2 et son étude dans l'ancien port de Shuomen. Sa différence avec les navires anciens fabriqués dans la province de Fujian et sa similitude avec l'épave nº 1 indiquent qu'il s'agit probablement du site d'un chantier naval de l'ancienne ville de Wenzhou.

D'une manière générale, ces découvertes universitaires et archéologiques apportent des preuves plus tangibles du rôle renouvelé de Wenzhou pour la promotion du patrimoine de la Route de la soie maritime, afin de contribuer à améliorer la protection du patrimoine culturel local et la compréhension de la civilisation chinoise.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/348541.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2834640/photo.jpg