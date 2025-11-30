Xinhua Silk Road: Konferenz über antike Hafenanlage der maritimen Seidenstraße in Wenzhou, Ostchina, abgehalten

BEIJING, 1. December 2025 /PRNewswire/ -- In der ostchinesischen Küstenstadt Wenzhou fand kürzlich eine Konferenz statt, die sich mit den neuesten Entdeckungen über die antike Hafenanlage von Shuomen befasste, um die kulturellen Konnotationen der maritimen Seidenstraße neu zu beleben.

Photo shows a scene of the Shuomen Ancient Port Site Research Results Press Conference held in Wenzhou City of Zhejiang Province, east China.

Die Veranstaltung, die von der Chinesischen Akademie für Kulturerbe, dem Nationalen Zentrum für Archäologie und der Behörde für Kulturerbe der Provinz Zhejiang geleitet wurde, zog eine Vielzahl von Experten aus chinesischen Museen, Städten der Allianz für die Erhaltung des maritimen Seidenstraßen-Erbes und die Nominierung zum Weltkulturerbe sowie aus verwandten Forschungseinrichtungen an.

Während der Konferenz wurde das Wenzhou Institute of Shuomen Ancient Port eingeweiht und das Wenzhou Institute of Cultural Relics and Archaeology wurde ermächtigt, ebenfalls nach dem Institut benannt zu werden – ein wichtiger Schritt für Wenzhou, um den Schutz des lokalen Kulturerbes im Zusammenhang mit der maritimen Seidenstraße zu verbessern.

Liang Yanhua, Leiter des Wenzhou Institute of Cultural Relics and Archaeology, erläuterte die neuen Entdeckungen der letzten Jahre am antiken Hafen von Shuomen und gab den Konferenzteilnehmern einen Einblick in die vielfältigen Relikte und Artefakte des antiken Hafens.

Derzeit sind die Ausgrabungsarbeiten für dieses Jahr weitgehend abgeschlossen. Auf der neu ausgegrabenen Fläche von mehr als 1.000 Quadratmetern wurden originale Küstenrelikte aus der Zeit der Fünf Dynastien bis zur frühen Nördlichen Song-Dynastie gefunden, die eine wichtige Lücke in der chronologischen Abfolge der Küstenlinie des antiken Hafens von Shuomen schließen.

Auf der Ostseite der Vorburg von Shuomen wurden die Grenzen der Ausgangsstraßen und Wohngebiete aus der Südlichen Song-Dynastie bis zur Ming- und Qing-Dynastie klar definiert, was die räumliche Integration der Hafenstadt gut veranschaulicht.

Nach zweijähriger Arbeit schlossen die Ausgrabungsteams die Vermessung und Ausgrabung des Schiffswracks Nr. 2 am antiken Hafen von Shuomen ab. Die Unterschiede zu antiken Schiffen aus der Provinz Fujian und die Ähnlichkeiten mit dem Schiffswrack Nr. 1 deuten auf eine mögliche Werft im antiken Wenzhou hin.

Insgesamt liefern solche wissenschaftlichen und archäologischen Entdeckungen konkretere Beweise für die Rolle von Wenzhou als einer der Kulturerbestätten für die Bewerbung um das Erbe der maritimen Seidenstraße, was zu einem besseren Schutz des lokalen Kulturerbes und einem besseren Verständnis der chinesischen Zivilisation beiträgt.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/348541.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2834640/photo.jpg