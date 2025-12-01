Xinhua Silk Road: Se inaugura la exposición sobre inversión y comercio en desarrollo ecológico en Nanchang, al este de China

PEKÍN, 1 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Exposición Mundial de Inversión y Comercio en Desarrollo Ecológico 2025 y la Exposición de Alimentos Ecológicos de China comenzaron el jueves en Nanchang, capital de la provincia de Jiangxi, al este de China. El evento atrajo a más de 2.500 expositores, 900 agentes de compras y 300 inversores de 68 países y regiones.

Hasta ahora, se han firmado 66 proyectos por un valor de 45.000 millones de yuanes durante la exposición.

La foto muestra la ceremonia inaugural de la Exposición Mundial de Inversión y Comercio en Desarrollo Ecológico 2025 y la Exposición de Alimentos Ecológicos de China, celebradas el 27 de noviembre de 2025 en Nanchang, capital de la provincia de Jiangxi, al este de China. (Xinhua/Wang Xiaozhen) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Con seis secciones principales, entre ellas las industrias ecológicas y los intercambios internacionales, la exposición abarca aproximadamente 45.000 metros cuadrados y destaca sectores emergentes como las nuevas energías, la inteligencia artificial y la economía de baja altitud. Se han organizado 17 eventos temáticos sobre economía y comercio para facilitar la colaboración empresarial específica.

La exposición se desarrolló con el tema "Inteligencia digital para un futuro ecológico, Jiangxi abierta para un mundo compartido" y tiene como objetivo compartir experiencias de desarrollo ecológico y oportunidades de cooperación.

Como única zona piloto de China para experimentar la civilización ecológica nacional y los mecanismos para comprobar el valor de los productos ecológicos, Jiangxi ha logrado avances notables en el mercado del carbono y la negociación sobre emisiones, con múltiples iniciativas de reforma replicadas en todo el país.

El valor agregado de la fabricación de alta tecnología en la provincia representa el 23 % de la producción industrial total por encima del tamaño designado, mientras que las industrias ecológicas, como las nuevas energías y la protección del medio ambiente, se están expandiendo rápidamente.

La exposición es organizada por el Gobierno Popular de la provincia de Jiangxi y se ha convertido en una importante plataforma mundial para el desarrollo ecológico y la cooperación económica desde su creación en 2009.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/348540.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2834693/photo.jpg

FUENTE Xinhua Silk Road