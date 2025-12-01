Xinhua Silk Road: Se inaugura la exposición sobre inversión y comercio en desarrollo ecológico en Nanchang, al este de China

PEKÍN, 1 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Exposición Mundial de Inversión y Comercio en Desarrollo Ecológico 2025 y la Exposición de Alimentos Ecológicos de China comenzaron el jueves en Nanchang, capital de la provincia de Jiangxi, al este de China. El evento atrajo a más de 2.500 expositores, 900 agentes de compras y 300 inversores de 68 países y regiones.

Hasta ahora, se han firmado 66 proyectos por un valor de 45.000 millones de yuanes durante la exposición.

La foto muestra la ceremonia inaugural de la Exposición Mundial de Inversión y Comercio en Desarrollo Ecológico 2025 y la Exposición de Alimentos Ecológicos de China, celebradas el 27 de noviembre de 2025 en Nanchang, capital de la provincia de Jiangxi, al este de China.
Con seis secciones principales, entre ellas las industrias ecológicas y los intercambios internacionales, la exposición abarca aproximadamente 45.000 metros cuadrados y destaca sectores emergentes como las nuevas energías, la inteligencia artificial y la economía de baja altitud. Se han organizado 17 eventos temáticos sobre economía y comercio para facilitar la colaboración empresarial específica.

La exposición se desarrolló con el tema "Inteligencia digital para un futuro ecológico, Jiangxi abierta para un mundo compartido" y tiene como objetivo compartir experiencias de desarrollo ecológico y oportunidades de cooperación.

Como única zona piloto de China para experimentar la civilización ecológica nacional y los mecanismos para comprobar el valor de los productos ecológicos, Jiangxi ha logrado avances notables en el mercado del carbono y la negociación sobre emisiones, con múltiples iniciativas de reforma replicadas en todo el país.

El valor agregado de la fabricación de alta tecnología en la provincia representa el 23 % de la producción industrial total por encima del tamaño designado, mientras que las industrias ecológicas, como las nuevas energías y la protección del medio ambiente, se están expandiendo rápidamente.

La exposición es organizada por el Gobierno Popular de la provincia de Jiangxi y se ha convertido en una importante plataforma mundial para el desarrollo ecológico y la cooperación económica desde su creación en 2009.

