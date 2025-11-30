Xinhua Silk Road : un salon sur le thème de l'investissement et du commerce dans le domaine du développement vert s'ouvre à Nanchang, dans l'est de la Chine

BEIJING, Dec. 1, 2025 /PRNewswire/ -- La 2025 World Green Development Investment and Trade Expo and China Green Food Expo a débuté jeudi à Nanchang, capitale de la province du Jiangxi, dans l'est de la Chine. L'événement a attiré plus de 2 500 exposants, 900 agents commerciaux et 300 investisseurs de 68 pays et régions.

Jusqu'à présent, 66 projets d'une valeur de 45 milliards de yuans ont été conclus dans le cadre du salon.

Photo shows the opening ceremony of the 2025 World Green Development Investment and Trade Expo and China Green Food Expo held on November 27, 2025, in Nanchang, capital of east China's Jiangxi Province.

Avec six sections principales, dont des sections dédiées aux industries vertes et aux échanges internationaux, l'exposition couvre environ 45 000 mètres carrés et met en lumière des secteurs émergents tels que les nouvelles énergies, l'intelligence artificielle et l'économie de basse altitude. Dix-sept événements économiques et commerciaux thématiques ont été organisés pour faciliter des échanges commerciaux ciblés.

Avec pour thème « L'intelligence numérique au service d'un avenir vert et l'ouverture du Jiangxi pour un monde partagé », le salon vise à partager les expériences en matière de développement vert et les possibilités de coopération.

Seule région pilote en Chine dédiée à l'expérimentation nationale de la civilisation écologique et aux mécanismes de réalisation de la valeur des produits écologiques, la province du Jiangxi a réalisé des progrès notables dans le domaine du marché du carbone et de l'échange de quotas d'émission, avec de nombreuses initiatives de réforme reprises à l'échelle nationale.

La valeur ajoutée de la fabrication de haute technologie dans la province représente 23 % de la production industrielle totale au-dessus de la capacité désignée, tandis que les industries vertes, comme les nouvelles énergies et la protection de l'environnement, se développent rapidement.

Organisé par le gouvernement populaire de la province du Jiangxi, le salon est devenu une plateforme mondiale majeure pour le développement vert et la coopération économique depuis sa création en 2009.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/348540.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2834641/photo.jpg