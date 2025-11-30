Xinhua Silk Road：中国東部の南昌でグリーン開発投資貿易博覧会が開幕

ニュース提供

Xinhua Silk Road

30 11月, 2025, 23:43 JST

北京、202511月30 /PRNewswire/ -- 2025年世界グリーン開発投資貿易博覧会と中国グリーン食品博覧会が木曜、中国東部江西省の省都南昌で開幕した。このイベントには、68の国と地域から2,500を超える出展者、900の購買担当者、300の投資家が参加しました。

これまでに、博覧会期間中に450億元相当の66件のプロジェクトが締結された。

Photo shows the opening ceremony of the 2025 World Green Development Investment and Trade Expo and China Green Food Expo held on November 27, 2025, in Nanchang, capital of east China's Jiangxi Province. (Xinhua/Wang Xiaozhen) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)
グリーン産業や国際交流など6つの主要セクションを擁するこの展示会は、約45,000平方メートルの面積を誇り、新エネルギー、人工知能、低高度経済などの新興分野にスポットライトを当てている。対象を絞ったビジネスマッチングを促進するために、17 のテーマ別経済貿易イベントが開催されました。

この博覧会は「緑の未来のためのデジタルインテリジェンス、共有の世界のための開かれた江西」をテーマに、グリーン開発の経験と協力の機会を共有することを目指している。

江西省は、中国で唯一、国家生態文明実験と生態製品価値実現メカニズムのパイロット地域として、炭素市場と排出量取引で目覚ましい進歩を遂げ、複数の改革イニシアチブが全国に広がっている。

同省のハイテク製造業の付加価値は指定規模以上の工業生産高全体の23％を占め、新エネルギーや環境保護などのグリーン産業も急速に拡大している。

江西省人民政府が主催するこの博覧会は、2009年の創設以来、グリーン開発と経済協力のための主要な世界的プラットフォームへと発展してきた。

