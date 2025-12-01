Xinhua Silk Road: Se inaugura en Nanchang la exposición de inversión y comercio en desarrollo verde

- Xinhua Silk Road: Se inaugura en Nanchang, este de China, la exposición de inversión y comercio en desarrollo verde

PEKÍN, 1 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Exposición Mundial de Inversión y Comercio en Desarrollo Verde 2025 y la Exposición de Alimentos Verdes de China comenzaron el jueves en Nanchang, capital de la provincia oriental china de Jiangxi. El evento atrajo a más de 2.500 expositores, 900 agentes de compras y 300 inversores de 68 países y regiones.

Hasta ahora, durante la exposición se han firmado 66 proyectos por valor de 45.000 millones de yuanes.

Photo shows the opening ceremony of the 2025 World Green Development Investment and Trade Expo and China Green Food Expo held on November 27, 2025, in Nanchang, capital of east China's Jiangxi Province. (Xinhua/Wang Xiaozhen)

Con seis secciones principales que incluyen industrias verdes e intercambios internacionales, la exposición cubre aproximadamente 45.000 metros cuadrados y destaca sectores emergentes como nuevas energías, inteligencia artificial y economía de baja altitud. Se han organizado 17 eventos económicos y comerciales temáticos para facilitar el emparejamiento empresarial específico.

Con el tema "Inteligencia digital para un futuro verde, Jiangxi abierto para un mundo compartido", la exposición tiene como objetivo compartir experiencias de desarrollo verde y oportunidades de cooperación.

Como única zona piloto de China para la experimentación de la civilización ecológica nacional y los mecanismos de realización de valor de los productos ecológicos, Jiangxi ha logrado un progreso notable en el mercado de carbono y el comercio de emisiones, con múltiples iniciativas de reforma replicadas en todo el país.

El valor agregado de la manufactura de alta tecnología en la provincia representa el 23 por ciento de la producción industrial total por encima del tamaño designado, mientras que las industrias verdes como la de nueva energía y la de protección del medio ambiente se están expandiendo rápidamente.

Organizada por el Gobierno Popular de la Provincia de Jiangxi, la exposición se ha convertido en una importante plataforma mundial para el desarrollo verde y la cooperación económica desde su creación en 2009.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/348540.html