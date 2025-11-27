Xinhua Silk Road: Exposición sobre la porcelana blanca de Dehua de China se inaugura en Los Ángeles

PEKÍN, 27 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Una exposición que exhibe la porcelana blanca de Dehua de China se inauguró aquí el viernes, atrayendo a más de 100 asistentes de ambos países y con el objetivo de resaltar la cultura tradicional china y promover el intercambio intercultural.

Visitors view an artwork at an exhibition showcasing China's Dehua white porcelain in Los Angeles, the United States, Nov. 21, 2025. The exhibition opened here Friday, drawing over 100 attendees from both countries and aiming to highlight traditional Chinese culture while promoting cross-cultural exchange. Titled "The Aesthetics of Harmony: Blanc de Chine, Porcelain from Dehua," the exhibition featured around 100 finely crafted ceramic artworks and photographic pieces. (Photo by Qiu Chen/Xinhua)

La exposición, titulada "La Estética de la Armonía: Blanco de China, Porcelana de Dehua", presentó alrededor de 100 obras de cerámica y fotografías de fina elaboración. Combinando técnicas tradicionales con conceptos de diseño contemporáneo, las muestras resaltan el legado cultural, la belleza artística y el espíritu innovador que encarna la cerámica de Dehua.

En su discurso, Huang Hongjiang, cónsul general adjunto de China en Los Ángeles, afirmó que la porcelana de Dehua representa no solo las antiguas tradiciones culturales de China, sino también su refinada artesanía moderna.

Huang afirmó que el próximo XV Plan Quinquenal de China ofrece amplias perspectivas para una cooperación mutuamente beneficiosa con Estados Unidos en comercio, inversión y otras áreas, y exhortó a aunar esfuerzos para incrementar los intercambios y generar más beneficios para las personas de ambos países.

Fang Junqin, jefe del condado de Dehua, en la provincia de Fujian, sureste de China, esperaba que la exposición brindara al público estadounidense la oportunidad de apreciar la elegancia de la porcelana de Dehua y la estética oriental que encarna.

Fred Stehle, residente de Whittier, en el condado de Los Ángeles, declaró a Xinhua que las piezas de porcelana "son increíblemente finas y delicadas, ricas en detalles" y reflejan una fusión de tradición y cultura chinas con la artesanía moderna.

"Nos interesa mucho la cultura china y esperamos aprender más", añadió. "También esperamos volver a visitar China próximamente".

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/348511.html