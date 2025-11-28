Xinhua Silk Road: Ausstellung über chinesisches Dehua-Weißporzellan startet in Los Angeles

BEIJING, 28. November 2025 /PRNewswire/ -- Am Freitag wurde hier eine Ausstellung eröffnet, die chinesisches Dehua-Weißporzellan präsentiert. Sie zog über 100 Besucher aus beiden Ländern an und hat zum Ziel, die traditionelle chinesische Kultur hervorzuheben und gleichzeitig den interkulturellen Austausch zu fördern.

Visitors view an artwork at an exhibition showcasing China's Dehua white porcelain in Los Angeles, the United States, Nov. 21, 2025. The exhibition opened here Friday, drawing over 100 attendees from both countries and aiming to highlight traditional Chinese culture while promoting cross-cultural exchange. Titled "The Aesthetics of Harmony: Blanc de Chine, Porcelain from Dehua," the exhibition featured around 100 finely crafted ceramic artworks and photographic pieces.

Die Ausstellung mit dem Titel „Die Ästhetik der Harmonie: Blanc de Chine, Porzellan aus Dehua" zeigte rund 100 kunstvoll gefertigte Keramik- und Fotokunstwerke. Die Ausstellung verbindet traditionelle Techniken mit zeitgenössischen Designkonzepten und hebt das kulturelle Erbe, die künstlerische Schönheit und den innovativen Geist der Dehua-Keramik hervor.

Huang Hongjiang, stellvertretender Generalkonsul Chinas in Los Angeles, sagte in seiner Ansprache, Dehua-Porzellan stehe nicht nur für die langjährigen kulturellen Traditionen Chinas, sondern auch für seine verfeinerte moderne Handwerkskunst.

Huang sagte, Chinas bevorstehender 15. Fünfjahresplan biete weitreichende Perspektiven für eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten in den Bereichen Handel, Investitionen und anderen Bereichen und rief zu gemeinsamen Anstrengungen auf, um den Austausch zu intensivieren und den Menschen in beiden Ländern mehr Vorteile zu bringen.

Fang Junqin, der Chef von Dehua County in der südöstlichen chinesischen Provinz Fujian, hofft, dass die Ausstellung den Leuten in den USA die Möglichkeit gibt, die Eleganz von Dehua-Porzellan und die östliche Ästhetik, die es verkörpert, zu schätzen.

Fred Stehle, ein Anwohner aus Whittier im Bezirk Los Angeles, sagte gegenüber Xinhua, die Porzellanstücke seien „unglaublich fein und delikat, reich an Details" und spiegelten eine Mischung aus chinesischer Tradition, Kultur und moderner Handwerkskunst wider.

„Wir sind sehr an der chinesischen Kultur interessiert und hoffen, mehr darüber zu erfahren", sagte er. „Wir hoffen auch, China in naher Zukunft wieder besuchen zu können."

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/348511.html

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2833554/d2dfb48de0094bd88a488453aec9a5fe.jpg