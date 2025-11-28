Xinhua Silk Road: se inaugura en Los Ángeles una exposición sobre la porcelana blanca Dehua de China

PEKÍN, 28 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Una exposición dedicada a la porcelana blanca Dehua de China se inauguró aquí el viernes, atrajo a más de 100 asistentes de ambos países y tiene como objetivo destacar la cultura tradicional china y promover el intercambio cultural.

Los visitantes observan una obra de arte en una exposición dedicada a la porcelana blanca Dehua de China en Los Ángeles, Estados Unidos, el 21 de noviembre de 2025. La exposición se inauguró aquí el viernes, atrajo a más de 100 asistentes de ambos países y tiene como objetivo destacar la cultura tradicional china y promover el intercambio cultural. Titulada "The Aesthetics of Harmony: Blanc de Chine, Porcelain from Dehua" (La estética de la armonía: Blanco de China, porcelana de Dehua), la exposición presentó alrededor de 100 obras de cerámica y piezas fotográficas finamente elaboradas. (Foto de Qiu Chen/Xinhua) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

La exposición, titulada "The Aesthetics of Harmony: Blanc de Chine, Porcelain from Dehua" (La estética de la armonía: Blanco de China, porcelana de Dehua), presentó alrededor de 100 obras de cerámica y piezas fotográficas finamente elaboradas. Las exposiciones, que combinan técnicas tradicionales con conceptos de diseño contemporáneo, destacan el legado cultural, la belleza artística y el espíritu innovador que encarna la cerámica de Dehua.

En su discurso en el evento, Huang Hongjiang, cónsul general adjunto de China en Los Ángeles, afirmó que la porcelana Dehua representa no solo las tradiciones culturales milenarias de China, sino también su refinada artesanía moderna.

Huang afirmó que el próximo 15.º Plan Quinquenal de China ofrece amplias perspectivas para una cooperación mutuamente beneficiosa con Estados Unidos en materia de comercio, inversión y otras áreas, y pidió que se realizaran esfuerzos conjuntos para aumentar los intercambios y aportar más beneficios a los ciudadanos de ambos países.

Fang Junqin, jefe del condado de Dehua, en la provincia de Fujian, al sureste de China, esperaba que la exposición brindara al público estadounidense la oportunidad de apreciar la elegancia de la porcelana Dehua y la estética oriental que encarna.

Fred Stehle, un residente local de Whittier, en el condado de Los Ángeles, declaró a Xinhua que las piezas de porcelana "son increíblemente finas y delicadas, ricas en detalles" y reflejan una mezcla de tradición china, cultura y artesanía moderna.

"Estamos muy interesados en la cultura china y esperamos aprender más", afirmó. "También esperamos visitar China nuevamente en un futuro próximo".

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/348511.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2833593/d2dfb48de0094bd88a488453aec9a5fe.jpg

FUENTE Xinhua Silk Road