- Xinhua Silk Road: Festival anual de cultura popular con temática vinícola celebrado en la provincia de Jiangxi, este de China

BEIJING, 17 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 4 de diciembre se inauguró en la ciudad de Mengshan, en la provincia oriental china de Jiangxi, un festival de cultura popular con temática vinícola que ofrece a los visitantes una experiencia inmersiva de la cultura, el vino y la gastronomía locales.

The photo shows that visitors are tasting local wine at the annual culture festival held in Mengshan Town in east China's Jiangxi Province.

Durante el evento, se invitó a los visitantes a participar de muchas actividades de experiencia interactiva, incluyendo el juego de lanzamiento de aros, la preparación de Maci, un pastel de arroz glutinoso, escritura caligráfica, romper cuencos de vino, el juego Touhu, un juego en el que el ganador se decide por la cantidad de flechas lanzadas a una olla distante, y una competencia de vinos.

El evento, que ya lleva seis sesiones celebrándose, atrajo a un gran número de visitantes para disfrutar de las actividades culturales y degustar vinos y comidas locales.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/348815.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2847335/photo.jpg