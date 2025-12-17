Festival anual de cultura popular con temática vinícola celebrado en la provincia de Jiangxi
News provided byXinhua Silk Road
Dec 17, 2025, 11:02 ET
- Xinhua Silk Road: Festival anual de cultura popular con temática vinícola celebrado en la provincia de Jiangxi, este de China
BEIJING, 17 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 4 de diciembre se inauguró en la ciudad de Mengshan, en la provincia oriental china de Jiangxi, un festival de cultura popular con temática vinícola que ofrece a los visitantes una experiencia inmersiva de la cultura, el vino y la gastronomía locales.
Durante el evento, se invitó a los visitantes a participar de muchas actividades de experiencia interactiva, incluyendo el juego de lanzamiento de aros, la preparación de Maci, un pastel de arroz glutinoso, escritura caligráfica, romper cuencos de vino, el juego Touhu, un juego en el que el ganador se decide por la cantidad de flechas lanzadas a una olla distante, y una competencia de vinos.
El evento, que ya lleva seis sesiones celebrándose, atrajo a un gran número de visitantes para disfrutar de las actividades culturales y degustar vinos y comidas locales.
Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/348815.html
Share this article