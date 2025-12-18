Xinhua Silk Road : festival annuel de la culture folklorique sur le thème du vin dans la province de Jiangxi, dans l'est de la Chine

News provided by

Xinhua Silk Road

Dec 18, 2025, 03:17 ET

PÉKIN, 18 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Un festival de culture folklorique sur le thème du vin a débuté le 4 décembre dans la ville de Mengshan, dans la province de Jiangxi, à l'est de la Chine, offrant aux visiteurs une expérience immersive de la culture, du vin et de la cuisine de cette région.

Continue Reading
The photo shows that visitors are tasting local wine at the annual culture festival held in Mengshan Town in east China's Jiangxi Province.
The photo shows that visitors are tasting local wine at the annual culture festival held in Mengshan Town in east China's Jiangxi Province.

À cette occasion, les visiteurs ont été invités à participer à de nombreuses activités interactives, notamment le jeu du lancer d'anneaux, la fabrication du Maci, un gâteau de riz gluant, l'écriture calligraphique, le bris de coupes de vin, le jeu Touhu, dans lequel le vainqueur est déterminé par le nombre de flèches lancées dans un pot éloigné, et un concours œnologique.

L'événement, déjà célébré à six occasions, a attiré un grand nombre de visiteurs qui ont pu profiter des activités culturelles et déguster des vins et des mets raffinés locaux.

Lien original : https://fr.imsilkroad.com/p/348815.html 

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2847335/photo.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Xinhua Silk Road: Jährliches Volkskulturfestival rund um das Thema Wein in der ostchinesischen Provinz Jiangxi

Xinhua Silk Road: Jährliches Volkskulturfestival rund um das Thema Wein in der ostchinesischen Provinz Jiangxi

Am 4. Dezember wurde in der Gemeinde Mengshan in der ostchinesischen Provinz Jiangxi ein Volkskulturfestival rund um das Thema Wein eröffnet, das...
Xinhua Silk Road : La ville de glace située dans le nord-est de la Chine célèbre mercredi l'ouverture d'un pays des merveilles glacé

Xinhua Silk Road : La ville de glace située dans le nord-est de la Chine célèbre mercredi l'ouverture d'un pays des merveilles glacé

Alors que le froid hivernal s'installe, le 27e Monde de glace et de neige de Harbin, un méga carnaval de sculptures de glace et de neige...
More Releases From This Source

Explore

Publishing & Information Services

Publishing & Information Services

Beers, Wines and Spirits

Beers, Wines and Spirits

Beverages

Beverages

Art

Art

News Releases in Similar Topics