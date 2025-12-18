Xinhua Silk Road : festival annuel de la culture folklorique sur le thème du vin dans la province de Jiangxi, dans l'est de la Chine

PÉKIN, 18 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Un festival de culture folklorique sur le thème du vin a débuté le 4 décembre dans la ville de Mengshan, dans la province de Jiangxi, à l'est de la Chine, offrant aux visiteurs une expérience immersive de la culture, du vin et de la cuisine de cette région.

The photo shows that visitors are tasting local wine at the annual culture festival held in Mengshan Town in east China's Jiangxi Province.

À cette occasion, les visiteurs ont été invités à participer à de nombreuses activités interactives, notamment le jeu du lancer d'anneaux, la fabrication du Maci, un gâteau de riz gluant, l'écriture calligraphique, le bris de coupes de vin, le jeu Touhu, dans lequel le vainqueur est déterminé par le nombre de flèches lancées dans un pot éloigné, et un concours œnologique.

L'événement, déjà célébré à six occasions, a attiré un grand nombre de visiteurs qui ont pu profiter des activités culturelles et déguster des vins et des mets raffinés locaux.

Lien original : https://fr.imsilkroad.com/p/348815.html

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2847335/photo.jpg