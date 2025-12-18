Xinhua Silk Road: Festival anual de cultura folklórica dedicado al vino celebrado en la provincia de Jiangxi, al este de China
18 dic, 2025, 07:20 GMT
BEIJING, 18 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 4 de diciembre se inauguró en la ciudad de Mengshan, en la provincia de Jiangxi, al este de China, un festival de cultura folklórica dedicado al vino, que ofrece a los visitantes una experiencia inmersiva en la cultura, el vino y la gastronomía locales.
En el evento, se invitó a los visitantes a participar en numerosas actividades interactivas, como el juego de lanzamiento de aros, la elaboración de Maci, un pastel de arroz aglutinado, la caligrafía, la rotura de cuencos de vino, el juego Touhu, en el que el ganador se decide por la cantidad de flechas lanzadas a una vasija lejana y un concurso de vino.
El evento, que ya se ha celebrado en seis ocasiones, atrajo a gran cantidad de visitantes que disfrutaron de las actividades culturales y saborearon los excelentes vinos y la gastronomía local.
Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/348815.html
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2847368/photo.jpg
