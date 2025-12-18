Xinhua Silk Road: Jährliches Volkskulturfestival rund um das Thema Wein in der ostchinesischen Provinz Jiangxi

PEKING, 18. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Am 4. Dezember wurde in der Gemeinde Mengshan in der ostchinesischen Provinz Jiangxi ein Volkskulturfestival rund um das Thema Wein eröffnet, das Besuchern ein intensives Erlebnis lokaler Kultur sowie von Wein und kulinarischen Spezialitäten bietet.

The photo shows that visitors are tasting local wine at the annual culture festival held in Mengshan Town in east China's Jiangxi Province.

Bei der Veranstaltung waren Besucher eingeladen, an zahlreichen interaktiven Erlebnisaktionen teilzunehmen, darunter ein Ringwurfspiel, die Herstellung von Maci, einem Klebreiskuchen, Kalligrafie, das Zerschlagen von Weinschalen, das Touhu-Spiel, bei dem die Zahl der in einen entfernten Topf geworfenen Pfeile über den Sieger entscheidet, sowie ein Weinwettbewerb.

Die Veranstaltung, die bereits zum sechsten Mal stattfand, zog zahlreiche Besucher an, die sich an den kulturellen Aktivitäten erfreuten sowie lokale Weine und Speisen probierten.

