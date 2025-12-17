Xinhua Silk Road: 중국 동부 장시성에서 와인을 테마로 열린 연례 민속 문화 축제

Xinhua Silk Road

2025년 12월 17일 17:12 KST

베이징 2025년 12월 17일 /PRNewswire/ -- 지난 12월 4일에 중국 동부 장시성 멍산진에서 와인을 테마로 삼아, 현지 문화와 와인, 그리고 토속 음식을 생생하게 체험할 수 있는 민속 문화 축제가 열렸다.

이곳을 찾은 방문객들은 고리 던지기, 찹쌀떡(현지의 실제 명칭은 마츠(麻糍)) 만들기, 서예, 액운을 쫓는 술잔 깨기, 일정 거리에서 항아리 속으로 화살을 던져 더 많이 넣은 사람이 이기는 전통놀이인 투호, 와인 대회 등 다채로운 참여형 프로그램을 즐겼다.

The photo shows that visitors are tasting local wine at the annual culture festival held in Mengshan Town in east China's Jiangxi Province. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)
The photo shows that visitors are tasting local wine at the annual culture festival held in Mengshan Town in east China's Jiangxi Province. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

올해로 여섯 번째를 맞은 이번 축제에는 수많은 인파가 몰려 주최 측에서 준비한 문화 활동을 즐기는 한편, 지역 특산 와인과 먹거리를 맛볼 수 있었다.

원문 출처: https://en.imsilkroad.com/p/348815.html 

