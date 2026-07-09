Xinhua Silk Road: Festival Internacional da Cerveja começa no mundo de gelo e neve de Harbin, no nordeste da China

PEQUIM, 9 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Quando o 24º Festival Internacional da Cerveja de Harbin foi inaugurado recentemente no Harbin Ice-Snow World, a "cidade do gelo", no nordeste da China, recebeu os visitantes não apenas com um festival de sabores, mas também com agradáveis experiências festivas, informou o Harbin Daily.

Para a cidade, capital da Província de Heilongjiang, o evento, realizado por 24 anos consecutivos, é um dos principais componentes da campanha de turismo cultural com o tema "Verão encantador em Harbin".

Foto mostra uma cena do 24º Festival Internacional da Cerveja de Harbin. (Foto de Liu Yang) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Dedicado a apresentar as paisagens urbanas, impulsionar o consumo durante o verão e aprofundar os intercâmbios culturais entre chineses e estrangeiros, o festival deste ano conta com oito áreas funcionais para receber visitantes de todas as idades.

Especificamente, essas oito áreas incluem espaços dedicados a bebidas e gastronomia, apresentações, produtos culturais criativos, passeios noturnos em estilo chinês, atividades de gelo e neve, camping, competições e entretenimento.

Em comparação com as edições anteriores, o Festival Internacional da Cerveja de Harbin deste ano, que vai até o fim de agosto, conta com uma área maior e atrações ainda mais interessantes.

Por exemplo, neste ano foram instalados cinco estandes de cerveja, 11 jardins de cerveja e diversos pontos de degustação distribuídos pelo evento para oferecer aos moradores e visitantes uma experiência moderna da cultura cervejeira.

Além disso, feiras tradicionais de lanternas chinesas, feiras de produtos culturais criativos locais, desfiles de carros alegóricos florais, atividades interativas, áreas de camping, campos esportivos e uma área de diversão para animais de estimação também estão disponíveis para que o público aproveite o verão em Harbin.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/351246.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3004931/6752c1a55d734da5ad36358a541e2968.jpg

FONTE Xinhua Silk Road