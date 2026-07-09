Xinhua Silk Road: As campanhas da Copa do Mundo da fabricante chinesa de baijiu Wuliangye impulsionam as vendas na baixa temporada

PEQUIM, 9 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Wuliangye, uma das principais fabricantes chinesas de baijiu, utilizou a Copa do Mundo da FIFA para lançar uma série de campanhas de marketing temáticas que geraram uma resposta entusiasmada do mercado, impulsionando vendas robustas durante o período que tradicionalmente é considerado a baixa temporada do setor.

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A campanha de marketing da Copa do Mundo apresenta uma série de iniciativas interativas, incluindo um jogo de previsão do campeão com uma premiação total de 10 milhões de yuans, caixas-surpresa de oito países campeões e leilões de produtos de bebidas alcoólicas com marca conjunta da Copa do Mundo.

As iniciativas refletem uma transformação mais profunda na estratégia de marketing esportivo da Wuliangye, passando de patrocínios convencionais de eventos e esforços promocionais de curto prazo para uma abordagem sistemática que inclui cocriação de produtos e integração cultural.

Ao combinar sua tradição milenar de produção de bebidas com os principais eventos esportivos do mundo, a Wuliangye tem explorado novos caminhos para o marketing entre setores envolvendo bebidas premium e esportes.

A campanha promoveu a inovação de produtos e ampliou os cenários de consumo, aproveitando o crescente entusiasmo do público pelo esporte. Ela também proporcionou um caminho eficaz para revitalizar a marca chinesa de baijiu e aumentar sua atratividade global.

De acordo com informações divulgadas pela Wuliangye, o portfólio de produtos com marca conjunta, centrado na 8ª geração do Wuliangye World Cup Edition, gerou vendas acumuladas de 1,6 bilhão de yuans. A campanha de marketing da Copa do Mundo atraiu quatro milhões de novos usuários para a marca de bebidas, sendo que consumidores com menos de 35 anos representam 40% do total.

"Tradicionalmente, as vendas de baijiu entram na baixa temporada após maio, mas neste ano as vendas continuaram crescendo", afirmou um distribuidor de bebidas em Chengdu.

Durante o período da Copa do Mundo, a Wuliangye lançou uma série de produtos oficiais relacionados ao evento com marca conjunta, criando uma cobertura de produtos em múltiplos níveis que atende tanto colecionadores de alto padrão quanto consumidores em geral.

A colaboração entre a Wuliangye e a Copa do Mundo não apenas impulsionou as vendas no varejo e ajudou a aliviar a pressão sobre os estoques dos canais de distribuição, mas também contribuiu para reformular a imagem da marca, indo além dos banquetes corporativos e aproximando-se de produtos mais jovens e internacionalizados, com cenários de consumo diversificados durante o ciclo de ajustes do setor, segundo especialistas da indústria.

Olhando para o futuro, a Wuliangye afirmou que continuará respondendo à evolução das demandas dos consumidores por meio do avanço da inovação coordenada em produtos e cultura de marca. Por meio de uma narrativa de marca que ressoe com os consumidores contemporâneos, a empresa busca apresentar ao mercado global o artesanato e a confiança cultural do baijiu chinês.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/351245.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3004737/photo.jpg

FONTE Xinhua Silk Road