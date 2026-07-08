Xinhua Silk Road：中国東北部ハルビンの氷雪大世界で国際ビール・フェスティバルが開幕

北京、2026年7月9日 /PRNewswire/ -- 先日、ハルビン氷雪大世界で第24回ハルビン国際ビール・フェスティバル（Harbin International Beer Festival）が開幕し、中国東北部の「氷の都」ハルビンは、食の楽しみに加え、楽しい祝祭体験で来場者を迎えたと、Harbin Dailyが報じました。

黒竜江省の省都であるハルビンにとって、24年連続で開催されているこのイベントは、「魅惑のハルビンの夏（enchanting summer in Harbin）」をテーマとした文化観光キャンペーンの中核をなすものです。

Photo shows a scene of the 24th Harbin International Beer Festival. (Photo by Liu Yang) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

都市景観の紹介、夏の消費喚起、中国内外の来訪者の文化交流深化を目的とする今年のフェスティバルには、あらゆる年齢層の来場者に対応する8つの機能別ゾーンが設けられています。

具体的には、飲食、パフォーマンス、文化創意商品、中国風の夜間ツアー、氷雪体験、キャンプ、コンテスト、エンターテインメントの8ゾーンです。

過去の開催回と比べ、8月下旬まで続く今年のハルビン国際ビール・フェスティバルは、会場の規模が広がり、楽しみも一層充実しています。

例えば今年は、5か所のビールスタンド、11か所のビアガーデン、各所に点在するビール交流スポットが設けられ、市民や観光客に今らしいビール文化体験を提供しています。

さらに、中国伝統のランタンフェア、地域の文化創意商品を扱うマーケット、花飾りの山車パレード、参加型イベント、キャンプ場、スポーツ広場、かわいいペットと過ごせる遊び場も用意されており、来場者はハルビンの夏の楽しみを満喫できます。

原文リンク：https://en.imsilkroad.com/p/351246.html

SOURCE Xinhua Silk Road